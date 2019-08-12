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柳賢振7局無失分防禦率下修1.45　挑戰隊史紀錄1968年第一人

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▲柳賢振（Hyun-Jin Ryu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振對響尾蛇7局無失分。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇韓籍明星投手柳賢振傷癒歸隊後就有強勢表現，12日對響尾蛇7局無失分，防禦率下修到1.45，持續挑戰隊史單季最低防禦率紀錄、1968年以來大聯盟最低防禦率紀錄。

因為脖子傷勢跳過一次先發，柳賢振強勢歸隊，對響尾蛇先發前4局都沒被敲安，總計7局被擊出5支零星安打，1次保送、4次三振無失分，終場9比3拿下本季第12勝，傲視全聯盟的防禦率從1.53再下修到1.45。
「這絕對是難以想像的演出，」柳賢振透過翻譯接受訪問表示，「不過我想這不完全是我的功勞，身後有很多隊友在幫助我拿下出局數。」

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如果柳賢振能夠在剩下的7週例行賽維持現在的防禦率，將打破1916年名人堂左投馬奎德（Rube Marquard）寫下的1.58道奇隊史單季先發投手最低防禦率紀錄，不過仍難以突破上古神獸吉伯森（bob Gibson）1968年的1.12防禦率。柳賢振表示，他現在的重心是在季後賽，希望能夠幫助球隊完成國聯冠軍3連霸，最後拿下自1988年以來的首座世界大賽冠軍。

「他的表現真的是讓人瞠目結舌，」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說到，「他沒有任何失誤，他完美的做好他的工作，當然我們球隊的打線也表現得相當出色。」

道奇首局就靠著透納（Justin Turner）、班林格（Cody Bellinger）背靠背全壘打攻下3分，次局再下一城，3局史密斯（Will Smith）2分全壘打擴大到6比0領先，5局透納本場第2轟陽春砲，史密斯高飛犧牲打拉開到8比0，儘管響尾蛇8、9兩局開轟追分，道奇仍然以9比3獲勝。

關鍵字： 柳賢振道奇
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