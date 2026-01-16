「還以為找我當教練」柯蕭笑揭復出內幕　為了WBC願意再投

▲柯蕭參戰WBC美國隊 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球代表隊於15日（台灣時間16日）宣布，前道奇隊左投柯蕭（Clayton Kershaw）將參加3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。上季結束後宣布引退，為何會再次回到投手丘？他也親自揭露了做出這項決定的幕後原因。

柯蕭近日登上美國體育頻道《MLB Network》節目。主持人瓦斯格辛（Matt Vasgersian）談到他加入美國隊時語氣難掩興奮，柯蕭也笑著回應，「我真的很興奮，也非常期待。其實幾年前（那屆比賽）我就很想打，但當時肩膀壞得太嚴重，連保險都沒辦法投保啊！」一開口就自嘲，逗得全場大笑。

這位一生效力道奇、三度奪下賽揚獎、一次榮膺MVP的傳奇左投，原本已內定入選2023年WBC美國隊，但最終因保險問題無法成行。如今既然已決定退休，他直言，「現在已經沒差了！能和這些不可思議的隊友一起打球，我真的很興奮，也非常期待。」

事實上，就連柯蕭本人也沒想到自己會被選進代表隊。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）某天突然來電，並在語音信箱留言：「我想和你聊聊WBC的事，請回電給我。」37歲的柯蕭立刻回撥，還以為是要找他當教練，「所以我就說：『太好了！我很樂意當教練或幫忙！』」沒想到，德羅薩真正要談的，竟是「現役復出」。

「老實說，我一開始其實沒什麼興趣再上場投球。」柯蕭坦言，最初並不積極。不過進入新年後重新開始傳接球訓練，他感覺「狀況沒有糟到不行，所以我覺得應該沒問題」，復出看來並無大礙。

即便如此，美國隊投手陣容本就相當完整，那麼柯蕭將扮演什麼角色？他笑說：「我跟他們說，『我想當那個保險。』」不論是需要讓某位投手休息、有人得連續出賽，或甚至沒有登板機會，「我只是單純想成為這個團隊的一員。」

