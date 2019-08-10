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日職／多虧天上的爺爺保佑　張奕生涯首勝想到墓前感謝

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▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自歐力士粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士猛牛張奕父親節拿下生涯首勝，他在英雄訪問台上，除了感謝父親以外，也感謝了過世的祖父，令人動容。

張奕以育成野手身分，從去年棄打從投獲得肯定，今年成為支配下球員，也先以後援投手角色在一軍登板，回到二軍先發磨練拿下勝投後，8月8日回到一軍舞台，飆出最快152公里速球，投6局僅被敲2安打，失1分拿下勝投，這一勝也是日職史上首位「育成野手」出身的投手拿下首勝。

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而張奕除了公布自己當爸爸的喜訊之外，也不忘感謝父親與過世的祖父章則切。家鄉在花蓮的張奕，國小是就讀台北市東園國小，小學5年級時聽到祖父病危通知，一個人搭火車回家鄉花蓮，當時靠著人工呼吸器躺著祖父，一聽到張奕回來的消息便動了動手指，然後才靜靜地斷氣。

對當時還小的張奕來說，這個畫面相當衝擊，「在那個狀態下，為什麼能這樣的事呢？一直沒有辦法忘記，野球路碰壁時都會想起來。」從野手轉練投手是很辛苦的事情，張奕說，「雖然無法當野手有點可惜，但想用投手身分努力看看，說不定多虧爺爺保佑呢！」

職業生涯沒有回台灣，因為堂哥陽岱鋼曾告訴他，「如果隨意想回台灣，就沒辦法打職棒了。」但今年他特別想回台灣，想到祖父的幕前表達感謝。

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

關鍵字： 張奕歐力士日職
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