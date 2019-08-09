中職／颱風影響桃猿站火車到花蓮　聯盟交通工具中斷相關規定

▲花蓮球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿由於颱風之故今天（9日）上午火車停駛，改搭下午2點多的火車趕去花蓮比賽，聯盟在規章有規定，若交通中斷時主隊可以取消比賽，若前日沒有比賽，球隊應於前一日提前移動，若交通工具停駛，球隊必須提前應變，採取變更移動交通工具。

桃猿在7日結束台中跟中信兄弟的比賽，9日到11日在花蓮跟統一獅比賽，8日是休息日，桃猿並未提早一天到花蓮，而是訂了9日中午12點48分，板橋到花蓮的火車，要在當天抵達。

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但卻碰上利奇馬颱風來襲，台鐵宣布9日中午以前的東部幹線火車停駛，剛好桃猿本來要坐的火車就在停駛班次中，於是改坐下午2點13分、下午2點58分的兩個車次出發的火車到花蓮。

先發球員與野手先搭第一班到花蓮後，到球場約是下午5點，在比賽開打前1個半小時到達，就不會在開打前1小時內未抵達球場而遭懲罰。

聯盟規章中規定，「若交通工具於比賽當日中斷，對比賽進行造成影響的情況下，主隊得取消當日比賽的賽程。」但主隊統一獅並未因此原因取消9日的比賽。

規章上另規定，「球隊採用高鐵移動的情況下，雖可於比賽當日移動，但若前日沒有比賽，球隊應於比賽前一日提前移動，否則不得以高鐵停駛作為取消比賽之理由。」

再有規定，「若事前已可預測有交通工具的停駛、交通工具發生事故、天候狀況惡化等因素發生的非常時刻，球隊必須提前應變，採取變更移動交通工具等措狏，為了比賽能夠順利進行盡最大的努方。」

此外並規定，「球隊因颱風或天候不佳影響，交通受阻導致被迫延後到場，聯盟得對該球團處罰款10萬元。」

聯盟規定，「參賽球隊除遇特殊狀況外，最遲必須於比賽預定開始1小時抵達球場，正常情況下應於球隊賽前打擊練習開始之時間抵達，違者依處罰規定處罰。」