練武奇才巴伊茲　生涯首度左打上陣有模有樣

▲巴伊茲用左打進攻。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊9日客場交手辛辛那提紅人，小熊全隊猛敲19支安打以12比5擊退紅人。小熊卡特拉諾（Nick Castellanos）單場雙響砲，不過賽後大家關注的都是游擊手巴伊茲（Javier Baez），因為身為右打的巴伊茲，在比賽中上演生涯首度的左打秀。

紅人此役在分差被拉大後，比賽後段推出野手法默（Kyle Farmer）登板投球，9局上輪到巴伊茲本場第6次打擊，不過他這次是站在左打區，雖然是他大聯盟生涯首度左打進攻，但還是有模有樣地揮棒，最終擊出中外野飛球遭接殺。

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根據《CBSsports》報導，巴伊茲天生就是個左撇子，但是他從學習打棒球以來，一直都是右投右打。據統計，巴伊茲在大聯盟生涯已經站在右打區看投手投出9000顆球。

儘管這是巴伊茲首度用左打上陣，但他有時在賽前的打擊練習，就會進行左打訓練，並且還時常能把球給送出牆。只不過他練習左打不是為了場上實戰，是希望能透過適當的左邊揮棒，來讓他平時在右打強力拉擊導致脊椎歪斜作出平衡。

Javy just hit back-to-back HRs left handed during BP.



And these weren't cheap shots. Both blasts went about 10-15 rows up the right-center field bleachers. pic.twitter.com/GsHnAwL3pZ — Tony Andracki (@TonyAndracki23) April 13, 2019

▲巴伊茲在打擊練習時也有練左打。

素有鬼才教練之稱的小熊總教練梅登（Joe Maddon），對於巴伊茲想要上場左打，也是「開綠燈」地支持他這麼做，「如果看過這傢伙在打擊練習時，就知道他左打的揮棒動作相當漂亮，雖然聽起來很瘋狂，但他就是有能力這樣做，甚至在幾年前他就已經能夠辦到了！」

賽後，巴伊茲接受訪問表示，「我想每支球隊都知道我可以左打吧，或多或少看過我在電視上或是社群媒體的左打練習畫面。」此役讓巴伊茲決定用左打上陣，除了因為對方換上野手投球外，再加上小熊隊友的鼓勵下，才有這個難得的畫面。

其實在今年的4月28號，小熊以9比1大勝響尾蛇的比賽裡，響尾蛇在9局也換上捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）上場投球。當時就有機會看到巴伊茲的左打英姿，不過他說，「上次那個時間點，我有點卻步了，儘管梅登表示同意。但今天有所不同，因為隊友都在對我說『就這麼辦吧』，再加上教練也這樣說『就這麼辦吧』。」

▼小熊巴伊茲。（圖／達志影像／美聯社）

