運動雲

>

練武奇才巴伊茲　生涯首度左打上陣有模有樣

ETtoday運動雲

▲巴伊茲用左打進攻。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊9日客場交手辛辛那提紅人，小熊全隊猛敲19支安打以12比5擊退紅人。小熊卡特拉諾（Nick Castellanos）單場雙響砲，不過賽後大家關注的都是游擊手巴伊茲（Javier Baez），因為身為右打的巴伊茲，在比賽中上演生涯首度的左打秀。

紅人此役在分差被拉大後，比賽後段推出野手法默（Kyle Farmer）登板投球，9局上輪到巴伊茲本場第6次打擊，不過他這次是站在左打區，雖然是他大聯盟生涯首度左打進攻，但還是有模有樣地揮棒，最終擊出中外野飛球遭接殺。

請繼續往下閱讀...

根據《CBSsports》報導，巴伊茲天生就是個左撇子，但是他從學習打棒球以來，一直都是右投右打。據統計，巴伊茲在大聯盟生涯已經站在右打區看投手投出9000顆球。

儘管這是巴伊茲首度用左打上陣，但他有時在賽前的打擊練習，就會進行左打訓練，並且還時常能把球給送出牆。只不過他練習左打不是為了場上實戰，是希望能透過適當的左邊揮棒，來讓他平時在右打強力拉擊導致脊椎歪斜作出平衡。

▲巴伊茲在打擊練習時也有練左打。 

素有鬼才教練之稱的小熊總教練梅登（Joe Maddon），對於巴伊茲想要上場左打，也是「開綠燈」地支持他這麼做，「如果看過這傢伙在打擊練習時，就知道他左打的揮棒動作相當漂亮，雖然聽起來很瘋狂，但他就是有能力這樣做，甚至在幾年前他就已經能夠辦到了！」

賽後，巴伊茲接受訪問表示，「我想每支球隊都知道我可以左打吧，或多或少看過我在電視上或是社群媒體的左打練習畫面。」此役讓巴伊茲決定用左打上陣，除了因為對方換上野手投球外，再加上小熊隊友的鼓勵下，才有這個難得的畫面。

其實在今年的4月28號，小熊以9比1大勝響尾蛇的比賽裡，響尾蛇在9局也換上捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）上場投球。當時就有機會看到巴伊茲的左打英姿，不過他說，「上次那個時間點，我有點卻步了，儘管梅登表示同意。但今天有所不同，因為隊友都在對我說『就這麼辦吧』，再加上教練也這樣說『就這麼辦吧』。」

▼小熊巴伊茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴伊茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟小熊巴伊茲Javier Baez
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

日職／張奕首勝感謝陽岱鋼　因為他才來到這裡

大聯盟40人名單不能打12強　棒協：規定沒有改變

熱門新聞

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3趕赴花蓮比賽　桃猿買站票坐板凳

4美國隊拒徵招奧運3金功臣安東尼

5包畢切特連9場二壘安打　平80年紀錄

熱門新聞

1意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

2「鋸砲」戴維斯氣到要打教練

3熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

4夢想家外援米勒轉戰巴西

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366