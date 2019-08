練武奇才巴伊茲　生涯首度左打上陣有模有樣

▲巴伊茲用左打進攻。(影片取自YouTube,若遭刪除請見諒。)

記者黃詩崴/綜合報導

芝加哥小熊9日客場交手辛辛那提紅人,小熊全隊猛敲19支安打以12比5擊退紅人。小熊卡特拉諾(Nick Castellanos)單場雙響砲,不過賽後大家關注的都是游擊手巴伊茲(Javier Baez),因為身為右打的巴伊茲,在比賽中上演生涯首度的左打秀。

紅人此役在分差被拉大後,比賽後段推出野手法默(Kyle Farmer)登板投球,9局上輪到巴伊茲本場第6次打擊,不過他這次是站在左打區,雖然是他大聯盟生涯首度左打進攻,但還是有模有樣地揮棒,最終擊出中外野飛球遭接殺。

根據《CBSsports》報導,巴伊茲天生就是個左撇子,但是他從學習打棒球以來,一直都是右投右打。據統計,巴伊茲在大聯盟生涯已經站在右打區看投手投出9000顆球。

儘管這是巴伊茲首度用左打上陣,但他有時在賽前的打擊練習,就會進行左打訓練,並且還時常能把球給送出牆。只不過他練習左打不是為了場上實戰,是希望能透過適當的左邊揮棒,來讓他平時在右打強力拉擊導致脊椎歪斜作出平衡。

Javy just hit back-to-back HRs left handed during BP.



And these weren't cheap shots. Both blasts went about 10-15 rows up the right-center field bleachers. pic.twitter.com/GsHnAwL3pZ