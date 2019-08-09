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真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

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▲白襪與洋基要在玉米田棒球場比賽。（圖／翻攝自白襪推特）

▲白襪與洋基要在玉米田棒球場比賽。（圖／翻攝自白襪推特）

記者歐建智／綜合報導

美國棒球電影《夢幻成真（Field of Dreams）》裡，一位農夫在玉八米田蓋起棒球場，說出經典台詞「If you build it, he will come.（如果你蓋好了，他就會來）」。真的夢幻成真了，大聯盟宣布，2020年8月14日將在這座玉米田蓋好的球場比賽，由白襪出戰洋基。

《夢幻成真（Field of Dreams）》是由凱文科斯納主演，他演一位農夫，有一天在玉米田時聽到「If you build it, he will come.」的聲音，喚醒了他想蓋棒球場的想法，於是剷平玉米田蓋了棒球場，有一天晚上因「黑襪事件」被禁賽的「無鞋喬」喬傑克森出現在球場。

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▲電影《夢幻成真（Field of Dreams）》。（圖／達志影像／美聯社）

▲電影《夢幻成真（Field of Dreams）》。（圖／達志影像／美聯社）

電影中玉米田蓋棒球場的場景，明年就要真實上演，大聯盟宣布明年8月14日要在玉米田球場比賽，而且就是由白襪隊主場迎戰洋基，這座球場預計下周就要興建，但有8000個座位，屆時會一票難求，而球迷也要走過玉米田才可以到達這座棒球場。



 

白襪隊改編白襪球員從玉米田走出來的電影海報，在官方推特上放著洋基與白襪各2位球員，從玉米田走出來的照片。

洋基則是放出影片，由法官賈吉（Aaron Judge）走在玉米田棒球場，回頭詢問凱文科斯納，「這裡是天堂嗎？」凱文科斯納回答：「不是，這裡是愛荷華。」 

關鍵字： 夢幻成真白襪洋基Field of Dreams
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