真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

▲白襪與洋基要在玉米田棒球場比賽。(圖/翻攝自白襪推特)

記者歐建智/綜合報導

美國棒球電影《夢幻成真(Field of Dreams)》裡,一位農夫在玉八米田蓋起棒球場,說出經典台詞「If you build it, he will come.(如果你蓋好了,他就會來)」。真的夢幻成真了,大聯盟宣布,2020年8月14日將在這座玉米田蓋好的球場比賽,由白襪出戰洋基。

《夢幻成真(Field of Dreams)》是由凱文科斯納主演,他演一位農夫,有一天在玉米田時聽到「If you build it, he will come.」的聲音,喚醒了他想蓋棒球場的想法,於是剷平玉米田蓋了棒球場,有一天晚上因「黑襪事件」被禁賽的「無鞋喬」喬傑克森出現在球場。

▲電影《夢幻成真(Field of Dreams)》。(圖/達志影像/美聯社)

電影中玉米田蓋棒球場的場景,明年就要真實上演,大聯盟宣布明年8月14日要在玉米田球場比賽,而且就是由白襪隊主場迎戰洋基,這座球場預計下周就要興建,但有8000個座位,屆時會一票難求,而球迷也要走過玉米田才可以到達這座棒球場。

MLB at Field of Dreams will feature the @whitesox hosting the @Yankees in the first-ever Major League game played in Iowa next August 13th. pic.twitter.com/HhuGh0jebY — MLB Communications (@MLB_PR) 2019年8月8日







白襪隊改編白襪球員從玉米田走出來的電影海報,在官方推特上放著洋基與白襪各2位球員,從玉米田走出來的照片。

洋基則是放出影片,由法官賈吉(Aaron Judge)走在玉米田棒球場,回頭詢問凱文科斯納,「這裡是天堂嗎?」凱文科斯納回答:「不是,這裡是愛荷華。」