暖男蠻牛回饋網壇　納達爾公開賽不收門票連兩年開打

▲納達爾於自家網球學院舉辦比賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)是網球圈公認的暖男，而他也不遺餘力回饋網壇。以他為名的「拉斐爾·納達爾公開賽」也將連續兩年開打，而且不收門票，希望球迷盡情享受網球。

「拉斐爾·納達爾公開賽」為總獎金46,600歐元的挑戰賽，將在美網第2週於納達爾網球學院舉行。去年首次舉辦就有不少曾打進世界前百的球星參戰，最後由澳洲的托米奇（Bernard Tomic）奪冠。納達爾在16年前，就靠著西班牙當地的挑戰賽，首度闖進世界前50。因此他也希望能自辦比賽，讓剛出道的年輕選手免於舟車勞頓，能在自家比賽。

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「年輕得時候，我很幸運在西班牙就有很多未來賽可以打，不用跑太遠，對我的幫助很大。現在西班牙網協也讓自家有更多挑戰賽。多多宣傳這個等級的比賽，幫助西班牙年輕球員追尋職業生涯非常重要。」納達爾說。

賽會也將第1長外卡，給了16歲的地主好手阿卡拉茲(Carlos Alcaraz)。他不僅是第1位獲得挑戰賽勝利，並且出生於2003年的選手。也是目前擁有世界排名的選手中，最年輕的一位。而去年的納達爾公開賽，也吸引超過7000人到現場觀戰。