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中職／中華隊意外敗北　彭政閔：穿上中華戰袍會有壓力

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▲▼中華職棒明星賽,明星隊,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,明星隊,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽採用明星隊交手中華代表隊，首戰兩隊握手言和，第2戰中職明星隊以4比1擊退中華代表隊。中職明星隊彭政閔認為，「穿上中華隊戰袍所帶來的壓力。」

中華代表隊在首戰因為牛棚放火，沒能成功守住勝果；次戰在打線無法發揮的情況下敗下陣來，明星賽兩戰不勝。對此，有過多年中華隊經驗的彭政閔說，「穿上中華隊的戰袍都會有壓力，他們應該是因為緊張才導致發揮不理想。」

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彭政閔相當支持這樣的組隊模式，「能夠讓中華培訓隊提早適應這樣的壓力還蠻不錯的，相信他們在經過這兩戰後，可以對這股壓力早點有心理準備。」

▲▼中華職棒明星賽,明星隊友與彭政閔自拍林益全湊熱鬧。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,明星隊友與彭政閔自拍林益全湊熱鬧。（圖／記者季相儒攝）

除了能夠讓當代中華隊提前適應壓力外，彭政閔對於中職明星隊以2013年中華隊當作班底的陣容也很滿意，「因為其實從2013年以後，就沒有這麼多人同隊過了，儘管前幾屆明星賽也能同隊，但最多也都只有2支中職球隊，要這樣4隊合體很難得，在場上有很多共同話題可以聊得相當開心。」

彭政閔認為唯一可惜的是，王建民在對面（中華代表隊教練團），不然就真的是大合體了。

關鍵字： 中華職棒明星賽中職明星中華隊彭政閔
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