中職／連15季人氣王最終章　恰恰感謝球迷：榮耀是你們給的

▲中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中華職棒30年明星賽是中職看板球星彭政閔最後一次參加明星賽。聯盟也特別在28日明星賽結束後，為連續15季獲選人氣王的彭政閔舉辦致敬儀式。彭政閔感性與球迷致謝：「一直支持著我的是你們（球迷），這些榮耀都是你們給的！」

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▲中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）



彭政閔生涯19個賽季都入選明星賽，更是創下連續15季票選人氣王，今天在賽後先是播放致敬影片，此時中職明星隊以及中華代表隊全隊都在球場兩旁列隊鼓掌，兄弟球團也安排了資深恰迷代表球迷獻花給彭政閔。

接下來是今年中華代表隊隊長王勝偉，獻上一件有著中華隊全隊簽名的球衣。王勝偉也對彭政閔致意：「感謝學長在棒球路上的指導，對於棒球的態度以及精神都帶給我很大的影響。」最後中職會長吳志揚送了一個特製的本壘板造型球框，裡面放了代表彭政閔背號的23顆球。

▲中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）



彭政閔也對到場的球迷表達謝意：「首先要感謝球迷一路以來的支持，我所擁有的這些榮耀都是你們給的！」彭政閔接著說：「也要感謝兩隊球員以及聯盟為我安排的一切。」

▼中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

