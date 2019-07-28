「林老闆」現身夏日市集　林書豪同樂600豪粉

▲林書豪出席LIN DAY國泰夏日市集與粉絲同樂。（圖／國泰金控提供）



記者林育正／綜合報導

國泰金融中心前廣場28日午後的「JLIN DAY國泰夏日市集」，湧進600名球迷共襄盛舉。為了呼應「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」的精神—「要做好人」，現場也邀請了來自桃園縣復興鄉的綠色方舟全人關懷協會的孩子們，演出「活出愛」組曲，一連演唱多首詩歌，讓JLIN DAY國泰夏日市集充滿愛。

國泰金控連續第九年，贊助「2019國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，在舉辦一系列的籃球營與座談會活動後，為了回饋廣大豪粉，於今 (28)日加碼舉辦「JLIN DAY國泰夏日市集」活動，今年空間與規模更大，攤位有吃、有逛、有玩，總共有超過20個攤位。

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儘管天候相當炎熱，大批豪粉還是於兩點就塞爆活動現場，展現豪粉的熱情及行動力。林書豪也開心地表示：「這是我亞洲行台灣站最後一個活動，很開心可以跟粉絲見面，這次也是第一次有公益團體加入擺攤，帶小朋友一起來玩，真的很有意義。」

最特別的是市集攤位中，還有從數千名豪粉中甄選出來的三個攤位，並非一般的店家，而是由林書豪的粉絲們所組成，販售手製餐點以及藝術作品展覽，讓整個市集充滿著林老闆的用心規劃。林書豪現身攤位時，粉絲們驚喜地獻上創意十足的「美金」生日蛋糕，壽星林書豪從蛋糕內拉出一串鈔票，讓他驚呼連連。全場粉絲也幫下個月23日過31歲生日的林書豪唱生日快樂歌，林書豪開心地不斷向粉絲致意，「謝謝你們，你們做的食物都非常好吃，很有味道。」

逛完粉絲擺的攤位後，林書豪也和粉絲們一起玩小遊戲，總共有三個遊戲關卡，主辦單位精心安排大型憤怒鳥、飛鏢和籃球九宮格這三款台灣夜市經典遊戲。林書豪玩飛鏢時，看到粉絲不是很上手還親自指導，玩籃球九宮格時，他展現親和力幫參賽粉絲鼓勵，讓現場粉絲們感受林書豪的親民魅力。親和力超強的他，玩起遊戲毫無違和感，粉絲們大呼太好玩了！

「JLIN DAY國泰夏日市集」也是林書豪此趟亞洲行台灣站最後一個公開活動，為了讓粉絲玩得盡興，他現場也抽出幸運粉絲上台合照，還和台下的粉絲們來個溫馨的自拍，林書豪也期待，能帶著滿滿台灣粉絲的愛，結束行程滿檔的亞洲行。

但參加活動時不免被問到昨天佈道會中落淚情景，整理完情緒的林書豪也表示，「看到粉絲們，心情比較好，但我知道自己需要一點時間，希望不管籃球的表現好或壞，我都可以用真實的面貌面對粉絲，也希望我的故事可以鼓勵別人。」準備前往機場趕往下個行程的林書豪表示，「我也很期待自己的下一步會去哪裡。」