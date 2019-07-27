U12世界盃／對日本情蒐爭分組一　中華教頭：先發4選1

▲U12世界盃少棒賽，中華隊總教練李國強。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃27日中華隊以19比0輕取南非，取得2連勝，28日將在對決勁敵日本隊爭取分組第一，總教練李國強表示，將從主力4位投手選出先發，也做好沙盤推演，觀察出日本隊球風，做足準備。

中華面對南非，首局僅拿1分，2局大爆炸灌進8分，李國強說，「賽前就告訴球員，對手球速不快，要把節奏放慢，首局他們還不適應，太想表現，換局時再次提醒他們，以七分力攻擊，第2局就適應，這也是看到他們這兩場比賽適應很快、做得很好的地方。」

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江宗駿掃出中華隊首轟，此戰全隊共敲16支安打，江宗駿、黃天賜繳出4支4，而且黃天賜兩戰已經貢獻7打點，李國強指出，「他們條件都不錯，打出漂亮的比賽，黃天賜是攻擊面廣的球員，表現很穩定。」

中華隊28日晚上6點30分將出戰日本隊，李國強觀察日本前兩戰對捷克、古巴之戰，他指出，「中華隊跟日本隊球風差不多，也知道日本大概會下什麼樣的戰術，打者也有掌握哪幾個比較會打。」中華隊教練團掌握日本隊實力，賽前會再提醒球員，讓他們盡快進入比賽狀況，但李國強不希望球員因對手而改變心態。

日本隊總教練仁志敏久透露對中華隊將派出陣中最強的投手，而中華隊則是由4位投手中選出先發，包含左投林丞宥，以及3位右投張耀允、許子承、余硯誠都有機會先發，林丞宥前一戰隊古巴投過1局，張耀允、許子承則是對南非有登板，余硯誠本來也設定第5局登板，不過比賽提前結束而沒有如期投球，李國強也提到，除了這4投之外，另一位左投陳昱安也將對日本待命登板。