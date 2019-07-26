U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

▲ U12世界盃少棒，古巴隊投手，普烈托(Alejandro Prieto)。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒錦標賽26日開幕戰在台南亞太國際棒球村開打，滿場7053位觀眾進場為中華小將加油，中華隊由陳楷升強投好投表現，黃天賜2安打3打點豪打，總教練李國強讚，「球員抗壓性比預期還好。」

中華隊面對古巴側投又具備球速的投手普烈托(Alejandro Prieto)，總教練李國強形容，「他最快飆到122公里，國內同齡只有邱宇珩超越他，尤其他是側投而非正規姿勢，國內沒見過，他的直球有往上衝的效果，有提醒球員跟直球節奏。」

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中華隊全場只有3支安打，不過黃天賜適時兩支安打都貢獻打點，帶領全隊拿下勝利，守備零失誤。李國強說，「雖然攻勢沒有太多發揮，但守備穩定性就是中華隊優點。」他也提到，江宗駿美技也守住兩球，他的守備範圍大，球被燈光影響暗下來，也能即時去追球。

李國強賽前強調抗壓，他坦言，「跟過去幾屆中華隊教練聊過，關鍵時刻沒辦法抗壓而輸球，所以集訓過程就讓他們放鬆，看見他們在集訓中有進步，所以要更相信自己，有壓力後應該學會讓自己更進步，達成自己設定的目標。」李國強觀察球員，比賽中看到打者會和下一棒交談，互相提醒，這是這個年齡層不容易做到的事。

▲U12世界盃，中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）