運動雲

>

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

ETtoday運動雲

▲ U12世界盃少棒，古巴隊投手，普烈托(Alejandro Prieto)。（圖／記者顏如玉攝）

▲ U12世界盃少棒，古巴隊投手，普烈托(Alejandro Prieto)。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒錦標賽26日開幕戰在台南亞太國際棒球村開打，滿場7053位觀眾進場為中華小將加油，中華隊由陳楷升強投好投表現，黃天賜2安打3打點豪打，總教練李國強讚，「球員抗壓性比預期還好。」

中華隊面對古巴側投又具備球速的投手普烈托(Alejandro Prieto)，總教練李國強形容，「他最快飆到122公里，國內同齡只有邱宇珩超越他，尤其他是側投而非正規姿勢，國內沒見過，他的直球有往上衝的效果，有提醒球員跟直球節奏。」

請繼續往下閱讀...

中華隊全場只有3支安打，不過黃天賜適時兩支安打都貢獻打點，帶領全隊拿下勝利，守備零失誤。李國強說，「雖然攻勢沒有太多發揮，但守備穩定性就是中華隊優點。」他也提到，江宗駿美技也守住兩球，他的守備範圍大，球被燈光影響暗下來，也能即時去追球。

李國強賽前強調抗壓，他坦言，「跟過去幾屆中華隊教練聊過，關鍵時刻沒辦法抗壓而輸球，所以集訓過程就讓他們放鬆，看見他們在集訓中有進步，所以要更相信自己，有壓力後應該學會讓自己更進步，達成自己設定的目標。」李國強觀察球員，比賽中看到打者會和下一棒交談，互相提醒，這是這個年齡層不容易做到的事。

▲U12世界盃，中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

熱門新聞

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1壘協理事長特發U12少壘賽加菜金

2皮卡丘開幕　少棒球場啟用滿場

3富邦、台啤小組墊底對戰選秀隊

4滿場觀眾壓制古巴　陳楷升90分

5開幕戰攻破古巴　獲勝關鍵在抗壓

熱門新聞

1戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

2「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

3戴資穎137周球后將退位　山口茜取代

4被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

失去左手「男童&足球員」再度重逢 燦爛擊拳照超暖：我們都很特別！

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366