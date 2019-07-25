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中職／成功轉守游擊　李宗賢：享受高挑戰性的游擊大關

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▲▼中華職棒富邦對桃猿-李宗賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲李宗賢站穩富邦游擊大關。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將李宗賢今年站穩游擊大關，守備率力壓各隊的主戰游擊手，有機會繼2017年再度挑戰金手套，不過與當年不同，今年是挑戰游擊金手套。讓李宗賢自己來選，他比較喜歡守游擊，因為游擊守備相當有挑戰性。

▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-李宗賢,王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

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▲李宗賢本季游擊守備率暫居第一。（圖／記者黃克翔攝）

李宗賢本季守游擊有61場，256次守備機會中出現5次失誤，守備率0.980，在游擊防區上排聯盟第一，去年他在游擊防區出賽37場，守備率是0.950。李宗賢談起游擊守備的成長，「在訓練當中強烈地要求自己，也跟前輩們請教守備技巧，秋訓、冬盟也帶來很多養分。」

李宗賢今年有機會問鼎游擊金手套，他曾在2017年拿到三壘金手套，被問到三壘、游擊比較喜歡守哪個位置。李宗賢說，「這兩個位置防守著重的點有些不同，游擊防線處於中線防區，不但需要更多配合，也比較複雜一些，因此有挑戰性的游擊大關我比較喜歡！」

去年算是李宗賢正式從三壘轉練游擊，有別於去年的生澀，今年可以看他在游擊防線上越來越得心應手，他提到其中的差別，「除了練得更多以外，過往在守備時比較安靜，很少喊聲，但是現在都會開口，提醒隊友的同時也能提醒自己。」

▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-李宗賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲李宗賢7月份打擊率超過3成。（圖／記者黃克翔攝）

不只在防守端，李宗賢下半季的打擊手感也越來越好，7月份打擊率0.333，他認為，「上了場才想提升技術已經來不及了，不過在場上的時候可以提升自己的專注度，把握每一次進攻的機會，專注度不只影響到進攻對於守備都相當重要。」

關鍵字： 中華職棒李宗賢富邦悍將
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