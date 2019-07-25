中職／小飛刀領軍富邦鐵牛棚　歸功隊友：守備給投手安定感

▲富邦悍將終結者陳鴻文。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將本季牛棚戰力優於其他三隊，終結者「小飛刀」陳鴻文表現最為亮眼，防禦率1.77在全聯盟牛棚投手中一馬當先，季中還曾一度連17場登板沒有失分。儘管陳鴻文繳出精湛表現，但是不居功，並且認為今年球隊牛棚群能夠有這樣的表現，是因為團隊守備帶給投手很大的安定感。

陳鴻文今年出賽34場，拿下4勝0敗，防禦率1.77。拿下12次救援成功以及4次中繼點。儘管在救援榜上排名第二次於統一獅陳韻文，但是防禦率在牛棚投手當中獨佔鰲頭，唯一比較接近的只有隊友林羿豪1.82、中信兄弟李振昌1.91，另外每局被上壘率只有0.87，更是全聯盟第一。

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小飛刀在今年的5月15日到7月14日，這兩個月的時間裡，總計17次登板都沒有丟分。陳鴻文則是沒有特別注意，「我沒有認真去算，只有感覺那段期間狀態不錯，可以為球隊守住勝利的感覺很好。」

▲陳鴻文本季防禦率、WHIP都名列前茅。（圖／記者季相儒攝）



陳鴻文認為今年富邦牛棚比較大的改變是，團隊防守帶給投手很大安定感，只要盡力把球塞進好球帶，不要出現保送，身後的隊友可以幫你把球給守住。陳鴻文還說，「今年好多次我感覺都要掉分了，要感謝隊友幫我守下來。」

富邦本季堪稱中職最強的「盾」，總計74場，團隊防禦率4.27排在四隊第一，另外在守備端，目前團隊只出現50次失誤，守備率0.982也是聯盟龍頭。