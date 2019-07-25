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中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

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▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,味全龍球團與選到選手合照。（圖／記者季相儒攝）

▲2019中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍加入中職成為第5隊，在選秀會一口氣選了32人，但因在前4輪各多選了1位球員，也打亂之前選秀第幾輪的簽約金身價，形成經紀人重視輪次、球團講順位的簽約金攻防戰。

中職本來在只有4隊時，在經過多次選秀之後，每一輪次選進的球員，都有一定的簽約金基本盤，因此每一年跟選秀新人談約，都可以依此模式跟經紀人、球員溝通。

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味全龍今年加盟後，前4輪都可在前、後各選1人，第1輪選了6順位、第2輪變成12順位、第3輪是18順位、第4輪是24順位。

但若在只有4隊選秀之下，今年第1輪第5、6順位是去年選秀第2輪前2順位，今年第2輪第3指名已是去年選秀第3輪的第1指名。

這樣的改變打亂了各球團以前固定輪次或順位的的身價，也造成今年談約的困難，尤其是第2輪選進的球員更是難談，目前中職5隊都還未公布第2輪選秀球員的簽約金。

站在球團立場，當然想用以往的選秀順位來決定身價，但是經紀人想幫球員談好更佳的簽約金，就會用輪次來跟球團議約，雙方自然存在著簽約金多少的落差，就看誰讓步才有機會達成共識。

今年選秀第一輪前2指名及第4球員都已完成簽約，但第1輪第5順位蘇俊璋、第6順位徐若熙都還在議約中。第2輪選進的球員，各隊都還未宣布有人簽約成功。

去年選秀第5順位王正棠的簽約金是440萬、激勵獎金60萬元，去年第6位順位張偉聖簽約金是400萬元、激勵獎金50萬元，今年第5順位、第6順位變成第一輪，價碼喊到500萬元以上。

今年第8順位是第2輪第2指名中信兄弟魏碩成，在去年選秀是第2輪最後指名，依去年桃猿陳晨威來看是350萬簽約金。

到底是要根據輪次，或是依據順位談簽約金，考驗著球團與經紀人，今年的狀況或許可以作為明年或日後再有新球團加入後，談簽約金的參考。

關鍵字： 中華職棒
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