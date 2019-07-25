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雷納德豪言「快艇這幾季都比湖人強」　讚新東家真誠能保密

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

退役NBA球星羅斯(Jalen Rose)曾「警告」雷納德(Kawhi Leonard)不要加入快艇，因為洛杉磯是湖人的城市；不過這位兩屆FMVP有不同看法，他在25日的加盟記者會上直言，以籃球的角度來看，過去這幾季快艇都比湖人強，他也誇讚新東家真誠能保密，自己做了一個很棒的決定。

「我從小就是快艇球迷，當我還是孩子時就愛著快艇。」雷納德25日開心與新搭檔喬治(Paul George)一起現身加盟記者會，親自解釋選擇快艇的原因，「瑞佛斯(Doc Rivers)是一位冠軍教頭，一位具有豐富經驗的教練，這就是我想要的。同時快艇的管理階層很坦誠，他們渴望贏球。」

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快艇擊敗其他兩支隊伍湖人、暴龍，贏得雷納德信任的關鍵，就在於他們在談判過程中展現出的真誠與守信，「可愛」說，「現在很多NBA新聞都是被編造出來的，對我來說，互信一直都很重要，我覺得我們能建立很棒的關係。我們會面結束後，我感受到他們信守承諾，並且沒有走漏任何消息，這是很棒的決定。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇迎接雷納德、喬治加盟。（圖／達志影像／美聯社）

原本外界都較看好湖人出線，畢竟快艇成軍49年來從未打進總冠軍賽，長期都在同城豪門湖人的陰影下掙扎，但這反倒成為雷納德選擇快艇的原因之一，他表示現在就是他帶領新東家創造歷史的最佳時機；他也自信十足地說，「從籃球的角度來看，快艇過去這幾季都比湖人優秀。」

雷納德並不在意湖人總是能得到更多媒體關注，他一向就是不喜歡鎂光燈的沉默殺手，「我盡力讓我自己和我的隊友開心，如果我們贏得了總冠軍，但媒體沒有報導我們，我個人覺得沒差。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與喬治開心成為搭檔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德喬治可愛
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