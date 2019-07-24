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林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

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▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪坦承擔心回不了NBA。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪24日展開為期5天的返台行程，他在返台記者會上被問到未來動向，坦承擔心回不了NBA，因為他從小的目標都是在NBA打球，不過自己已經盡力，就算離開也可以驕傲地告別這個最高殿堂。他也自曝5年前就想過要回亞洲打球，最大的夢想是未來能和弟弟林書緯同隊在後場搭檔。

儘管林書豪上季隨暴龍奪得了生涯首座總冠軍，但這並沒有替他的行情「加分」，下半季在多倫多發揮空間受限，整個季後賽僅打了8場，場均上陣3.4分鐘，自由市場開市已進入第4周仍乏人問津。他在返台記者會上坦承，遲遲未能確定落腳處確實影響了自己的心情。

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不過林書豪也強調，自己將邁入第10年職業生涯，已經比較習慣面對這些不確定性，「不只是我，每個人的生活一定會有快樂的地方，也會遇到困難，我用一樣的方法去克服，相信上帝的計畫。」

▲林書緯(左2)與父母一同見證二哥林書豪奪下NBA年度總冠軍。（圖／取自林書緯FB）

▲林書豪希望有一天能和弟弟林書緯同隊搭檔。（圖／取自林書緯FB）

被問到會不會擔心回不了NBA，他也不諱言內心確實有如此的疑慮，「從小我的目標都是NBA，不是在另外的聯盟，已經打了9年，一定會擔心。但我也了解，自己已經盡力，有些事不是我能控制。」他堅定地說，如果有一天離開，也可以很驕傲地告別。

外界預估若林書豪等不到好的NBA合約，很可能會轉戰大陸CBA，對此他透露自己5年前就開始考慮回到亞洲打球，「我覺得粉絲看NBA比賽，不能在球場看很可惜，如果身體健康一定會回亞洲。」

林書豪也提到，他最大夢想是跟弟弟林書緯一起打球，「希望我退休前可以和我弟弟一起打球，但我現在最重要的目標是快樂打球。」

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪出席返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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