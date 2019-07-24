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狀元威廉森宣布簽約Jordan Brand　喬丹相信他能震撼世界

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▲鵜鶘狀元郎威廉森宣布加入飛人家族，與Jordan Brand簽約。（圖／翻攝自IG／zionwilliamson）

▲鵜鶘狀元郎威廉森宣布加入飛人家族，與Jordan Brand簽約。（圖／翻攝自IG／zionwilliamson）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘狀元威廉森(Zion Williamson)24日宣布加入「飛人」家族，與Nike旗下的Jordan Brand簽下複數年合約，成為聯盟新任「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)和明星控衛保羅(Chris Paul)的師弟。喬丹(Michael Jordan)也給這位19歲小將極高評價，「他告訴我們他將會『震撼這個世界』，我們相信他能做到。」

 
 
 
 
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各家球鞋品牌都想爭取新科狀元郎威廉森的青睞，歷經1個多月的激戰，由Nike旗下的Jordan Brand脫穎而出。這位被譽為是2003年的詹姆斯(LeBron James)後最具未來性的新秀，24日在個人IG宣布加入「飛人」家族，師兄衛斯布魯克也隨即在下面留言歡迎他，「歡迎加入這個家族！」

威廉森表示，「當我還是孩子時，我夢想著進入NBA，希望能擁有像喬丹一樣，歷久不衰的影響力。他是我最尊敬的偉大運動員之一，能與Jordan Brand一起展開新的旅程，我無法表達我有多開心和興奮。」

喬丹也給威廉森極高評價，誇讚他擁有不可思議的決心、人格特質和能力，能帶領這個品牌走向未來，「他告訴我們他將會『震撼這個世界』，希望我們能對他保持信心，我們也如此堅信著。」

Jordan Brand並未公開與威廉森的合約細節，不過美國《ESPN》報導，其他品牌在談判過程中曾提供這位鵜鶘狀元每年超過1000萬美金的價碼。

▲2019年NBA選秀會，威廉森（Zion Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘威廉森Jordan Brand喬丹
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