雷納德戴著馬刺冠軍戒引熱議　可愛舅舅無理要求內容曝光

▲雷納德(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)轉戰快艇後首度公開現身,是出席一場重磅拳擊賽,到拉斯維加斯觀看兩位相差10歲的拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)和瑟曼(Keith Thurman)對決,有眼尖球迷發現「可愛」戴著2014年馬刺總冠軍戒,拍照時還刻意亮出來;雖然他離開聖城時雙方都不太愉快,但顯然還是很珍惜那段奪冠回憶。

LOOK: Kawhi Leonard shows off his 2014 Spurs title ring at Pacquiao-Thurman fight https://t.co/mCbWv9MXbh #gospursgo via @JeffGSpursZone pic.twitter.com/cFRj1IOAwQ