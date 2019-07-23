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雷納德戴著馬刺冠軍戒引熱議　可愛舅舅無理要求內容曝光

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▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)轉戰快艇後首度公開現身，是出席一場重磅拳擊賽，到拉斯維加斯觀看兩位相差10歲的拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)和瑟曼(Keith Thurman)對決，有眼尖球迷發現「可愛」戴著2014年馬刺總冠軍戒，拍照時還刻意亮出來；雖然他離開聖城時雙方都不太愉快，但顯然還是很珍惜那段奪冠回憶。

40歲的菲律賓拳王帕奎奧與29場不敗拳王瑟曼的對決，吸引了各界關注，不少名人都到現場觀看兩人爭奪WBA世界次中量級拳王頭銜；上個月才帶領暴龍拿下隊史首冠，並獲頒個人生涯第2座FMVP的雷納德也出現在觀眾席，他還戴著2014年馬刺冠軍戒，露出微笑。

不過雷納德離場時被一名湖人迷嗆聲，指他是職業運動史上最被高估的球員，對於充滿敵意的挑釁話語，他維持一貫的面無表情。坐在離「可愛」不遠的NBA名嘴貝勒斯(Skip Bayless)則在推特上酸這位兩屆FMVP只是「No.2」。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

曾被視為「石佛」接班人的雷納德，在馬刺的最後一季僅出賽9場，因為與黑衫軍隊醫對右腿股四頭肌傷勢意見分歧，最終雙方分道揚鑣；外界普遍認為，他的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)是影響他離開聖城的「關鍵人物」，而「可愛」今夏重新選擇新東家的過程中，羅伯特森再次搶盡版面。

暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)披露，雷納德的陣營尤其是他的舅舅羅伯特森在與暴龍會面時，提出了不合理的請求，內容甚至超過暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)的職權範圍，這些通常不會出現在一般的合約協議中，讓原本有信心能留人的多倫多開始動搖，懷疑對方陣營的意圖。

《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日在節目上進一步爆料，最近NBA「圈內人」都在談論，形象極具爭議的羅伯特森曾向追求雷納德的球隊要房子、私人飛機、贊助費等，不過他也不確定這個傳聞的真實性，「我不是想詆毀他的舅舅，但圈子裡的人都在談論這件事。」

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

關鍵字： NBA雷納德可愛湖人快艇暴龍
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