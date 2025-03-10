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戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠在交易截止日前將頭牌唐西奇（Luka Doncic）送到湖人，換來10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis），這筆交易震驚各界，更引發達拉斯球迷強烈不滿，對此還在養傷的「一眉」出面喊話，「我想告訴獨行俠球迷，我會為你們而戰，我現在就在這裡！」

戴維斯最近在獨行俠官方YouTube頻道的專訪中親自發聲，希望能夠平息達拉斯球迷的不滿，並表達他有能力填補前一哥唐西奇離隊後的空缺，「我知道達拉斯因為唐西奇的交易感到失落，但同時，我知道自己是怎樣的球員。」

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「我是NBA歷史前75球員之一，我想告訴獨行俠球迷，我會為你們而戰，我現在就在這裡！你們失去了一位超級球星，但也迎來了另一位超級球星。」戴維斯如此說道。

▲▼戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯喊話能填補唐西奇的空缺。（圖／達志影像／美聯社）

這筆交易讓戴維斯結束了他的湖人生涯，洛城將他與克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀權一起打包到獨行俠。對達拉斯球迷而言，這筆交易的情緒衝擊極大，因為唐西奇過去7季都效力於獨行俠，是球隊的絕對核心，送走他的決定引發巨大爭議。

不過，戴維斯至今只為獨行俠出賽過1場，2月首秀的第3節後段，他因左內收肌拉傷提前退場，至今未能回歸。獨行俠官方上周六發布最新傷病報告，「戴維斯的恢復狀況持續進展，但仍沒有明確的復出時間表」。在沒有戴維斯，陣中又不斷出現傷兵之下，達拉斯正在苦苦掙扎，力求守住季後賽席次。

關鍵字： NBA獨行俠戴維斯唐西奇

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