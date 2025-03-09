富邦悍將3比2險勝味全龍　熱身賽7連不敗燈光秀嗨翻全場

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將9日在升級後的新莊球場進行熱身賽迎戰味全龍，繼2日大勝NC恐龍之後，在7場自辦賽中拿下6勝、1和，保持不敗。

悍將2局下由戴培峰掃二壘安打開啟攻勢，董子恩選到保送，申皓瑋適時二壘安打先馳得點，取得2比0領先。龍隊3局上也突破悍將第二任投手游霆威，林辰勳、郭天信連續安打攻佔得點圈，李凱威掃二壘安打進帳1分，王順和擊出高飛犧牲打追平比數。

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悍將3局下攻勢再起，李宗賢掃安打，范國宸觸身球保送上壘，張育成掃出安打，戴培峰擊出滾地球進帳1分，悍將超前為3比2。悍將先發投手力亞士主投2局完成任務，演出6上6下，游霆威接替2局失2分，林朕呈、賴智垣各投1局無失分。

廖任磊7局上面對前東家，讓拿莫・伊漾敲出左外野飛球。林孝程、全浩瑋接連敲安打，隨後廖任磊回穩製造滾地球，成功阻擋攻勢。富藍戈8局上登板，也穩住戰局。

悍將休季翻新新莊球場，包含建置全新「LED燈光控制系統」，具備演唱會等級燈光效果。9局上曾峻岳上場時，悍將燈光秀測試，首次在球迷面前演出，跟隨應援曲節奏閃爍，讓大家看得過癮。他以火球解決兩名打者後，接連被敲2支安打，再回穩飆K，守住領先。

由於熱身賽兩隊仍繼續進行9局下，龍隊先發投手龍聖投3局失3分，張鈞守、呂偉晟輪番上陣，郭郁政6局起登板，投滿4局。