莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家隊於10日（台灣時間）作客道奇隊，莊陳仲敖在8局下登板後援，投2局無失分，大聯盟春訓初登板表現亮眼。

艾文斯（Drew Avans）在2局上轟出陽春砲，幫助運動家隊先馳得點。3局上，烏謝拉（Gio Urshela）掃出2打點安打，接著烏瑞亞斯（Luis Urías）補上安打，將比分拉開至4比0。道奇隊的奧特曼（James Outman）則在4局下轟出3分砲，將比數追至僅1分差距。

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運動家隊在5局上再靠著烏瑞亞斯的2分砲增加分數，7局上索德斯壯（Tyler Soderstrom）適時安打再添1分，將比數拉開至7比3。道奇隊則在7局下追回2分，將比數縮小至7比5。

8局下，莊陳仲敖登板後援，面對首名打者費杜希亞（Hunter Feduccia）被敲出安打，但隨後製造滾地球，接著三振本場曾開轟的奧特曼，再以三振博特（David Bote）順利完成任務。

9局下，莊陳仲敖先投出觸身球，接著以高飛球解決打者，再製造滾地球抓出局數。兩出局後，他面對金慧成投出保送，但最終以內野飛球結束比賽，幫助運動家隊以7比5獲勝。

莊陳仲敖本場用了36球，其中20顆為好球，投2局被敲1安打，送出2次三振，另有1次保送，無失分，表現穩健。

莊陳仲敖本季被列入運動家隊大聯盟春訓邀請名單，但因參加經典賽資格賽而短暫返台。回到美國後，他被下放至小聯盟春訓，不過仍獲得大聯盟熱身賽登板機會，並成功把握機會，繳出亮眼表現。