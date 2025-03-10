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獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

▲▼獨行俠鮑威爾與隊友頭部相撞受傷，主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠鮑威爾與艾德華茲（左）頭部相撞受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面臨嚴重傷病問題的獨行俠，今（10）日迎戰太陽以116比125落敗，更糟糕的是，這一戰又添3名傷兵，艾德華茲（Kessler Edwards）與鮑威爾（Dwight Powell）頭部相撞，威廉斯（Brandon Williams）腿筋緊繃退場，板凳席一度僅剩2人，主帥奇德（Jason Kidd）無奈表示，「從沒見過這種狀況。」

獨行俠這一戰原本就只有9名可用之兵，但比賽中再添3名傷兵，讓球隊進一步陷入困境。艾德華茲與中鋒鮑威爾在爭搶籃板時頭部相撞，鮑威爾額頭被劃開縫了7針，無法回歸；後衛威廉斯則因腿筋緊繃退場，也沒能回到場上。

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▲▼獨行俠鮑威爾與隊友頭部相撞受傷，主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

第4節剩下6分05秒，艾德華茲頭部纏著繃帶從休息室回到場上，這成為主帥奇德本場最後一次換人，原因並非戰術考量，而是獨行俠已無可用之兵。

此外，後衛艾克森（Dante Exum）與前鋒馬丁（Caleb Martin）因傷病管理限制，在第4節過半後無法再上場。

▲▼獨行俠鮑威爾與隊友頭部相撞受傷，主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

主帥奇德賽後無奈表示，「從沒見過這種狀況，這是我第一次經歷沒有球員可以替換的比賽。通常替補席上總還會有人，但今天不是在場邊穿著便服，就是在後台縫針，或根本無法行動。這真的很難，但我們只能繼續向前走。」

鮑威爾賽後告訴《ESPN》，他預計能趕上11日與馬刺的比賽，這將幫助獨行俠勉強湊齊聯盟最低要求的8名球員，避免因人數不足導致比賽被取消。

目前獨行俠的傷兵名單包括：
• 戴維斯（Anthony Davis） - 左側內收肌拉傷
• 加福德（Daniel Gafford） - 右膝扭傷
• 哈迪（Jaden Hardy） - 右腳踝扭傷
• 厄文（Kyrie Irving） - 左膝前十字韌帶撕裂（賽季報銷）
• 瓊斯（Kai Jones） - 左股四頭肌拉傷
• 里夫利二世（Dereck Lively II） - 右腳踝壓力性骨折
• 馬克森斯 普羅斯帕（Olivier-Maxence Prosper） - 右手腕扭傷
• 華盛頓（P.J. Washington） - 右腳踝扭傷

由於獨行俠仍有一個空出的球員名額，按照聯盟規則，他們原本可以透過傷病特例簽下一名球員補強陣容。然而，球隊目前距離薪資「第一層硬上限」（First Apron）僅剩5.1萬美元，無法超過該限制，因此他們無法簽下任何球員。

▲▼獨行俠鮑威爾與隊友頭部相撞受傷，主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

對此奇德苦笑表示，「我們無法簽任何人，因為我的薪資加上（助理教練）杜德利（Jared Dudley）的薪水已經超過球隊可用空間了，哈哈。你只能笑一笑，否則這樣的情況真的會讓人抓狂。」

獨行俠目前戰績32勝31敗，已掉至西區第10名，僅勉強保住附加賽席次。隨著傷兵問題持續惡化，他們的季後賽希望正變得越來越渺茫，如何撐過這波傷病潮，將是球隊最大的挑戰。

關鍵字： NBA獨行俠奇德傷兵

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