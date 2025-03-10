道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

▲道奇葛洛夫（Michael Grove） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊在新球季開幕前再傳傷兵消息，曾於去年季後賽登板的潛力投手葛洛夫（Michael Grove） 已接受右肩手術，預計將缺席整個2025賽季。根據美國媒體於10日（台灣時間）的報導，葛洛夫的傷勢比預期更為嚴重，最快須等到2026年才能復出。

《The Athletic》道奇專欄記者阿達亞（Fabian Ardaya）在社群Ｘ上表示：「葛洛夫今天出現在球隊休息室，右手吊掛在三角巾內。他已接受肩部手術，確定無法參與本季賽事。」

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美國最大交易市場情報網站《MLB Trade Rumors》 也引用該則消息，並直言：「葛洛夫的2025年球季已經結束。」此外，報導指出，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 在兩週前的訪問中就曾透露，葛洛夫將帶著傷勢進入開季名單，但最終仍無法避免手術。

該報導進一步分析葛洛夫的傷勢可能來自於去年季後賽的負擔，導致他在休賽季期間便出現不適。然而，究竟是葛洛夫在肩膀違和感尚未痊癒的情況下勉強復出，還是傷勢檢查後才發現更嚴重的問題，目前仍不得而知。無論如何，這次手術已確定讓他整季報銷，復出時間最快也要等到2026年。

葛洛夫上賽季多以中繼身份出賽，出賽39場、投51局，戰績4勝4敗，防禦率5.12。他也曾在國聯分區系列賽（NLDS）第二戰登板，但比賽後因肩傷退出球隊名單，隨後便未再回到球場。

道奇隊的投手傷病問題從去年球季末便不斷累積，除了葛洛夫報銷，2024年球隊菲利普斯（Evan Phillips） 目前傳出可能無法趕上開幕戰，而牛棚大將葛拉特羅（Brusdar Graterol） 也因右肩手術，預計將缺席長達數個月。

根據美國媒體統計，道奇隊將有多達10名投手帶傷進入新球季，這對於原本已飽受傷病困擾的投手群來說無疑是雪上加霜。報導更指出：「道奇隊本季恐怕會因輪值厚度不足而付出慘痛代價。」失去葛洛夫這名穩定的長局數投手，恐讓球隊在調度上變得更加吃緊。