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鄧肯退休3年後回鍋馬刺當助教　波波：我當他19年助理終有回報

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▲鄧肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺傳奇鄧肯與恩師波波維奇重聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3年前低調退休的馬刺傳奇鄧肯(Tim Duncan)確定以助教身分重返聖城，讓球迷興奮不已，與他一起加入黑衫軍教練團的還有前影片剪接師哈迪(Will Hardy)。再次與愛徒「石佛」重聚，鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)打趣表示，「在我忠心耿耿當了他19年助理後，他終於還我一個人情。」

如同他離開時的低調，鄧肯重返馬刺的官方聲明也相當「平淡」，標題上不見這位替聖城帶來5座冠軍、3度獲頒FMVP的傳奇球星的名字，只寫到馬刺宣布了助教人選；內文也未提及「石佛」在NBA賽場上的豐功偉業，僅敘述他在1997年畢業於維克森林大學，為馬刺效力了19季，並於2016年退休。

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雖然3位愛徒「GDP」連線都已高掛球鞋，但如今鄧肯以助教身分重返聖安東尼奧，最開心的可能就是主帥波波維奇，他在聲明中幽默表示，「這很合適，在我忠心耿耿當了他19年助理後，他終於還我一個人情。」

▲馬刺本季挺進總決賽，但這很有可能是GDP連線最後一次聯手爭冠。(圖／達志影像／美聯社)

▲馬刺GDP連線已成歷史。(圖／達志影像／美聯社)

馬刺資深隨隊記者奧斯伯恩(Tom Orsborn)報導，與這位馬刺傳奇熟識的消息來源表示，聽到鄧肯回鍋老東家很驚訝，「因為他總是說，『我絕對不會去指導那些NBA球員。』而且他很享受他的退休生活，但他天天泡在健身房裡，他很想念和隊友之間的情誼，也很喜歡待在波波的身旁。」

另一位加入馬刺教練團的哈迪，則是從2010年大學畢業後就進入馬刺，曾擔任黑衫軍夏季聯賽的總教練。波波維奇稱讚他是一位才華洋溢的年輕人，並且深受所有人尊敬。

▲馬刺三巨頭自2002聯手後拿下491勝，排名高居NBA史上第2位。(圖／達志影像／美聯社)

▲馬刺GDP連線已成歷史。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA馬刺鄧肯波波維奇石佛
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