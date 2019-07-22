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林書豪24日返台還未找到新東家　剩老鷹有690萬美金薪資空間

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▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪將在24日展開為期5天的返台行程，不過剛隨暴龍奪得生涯首冠的他，至今還未找到落腳處，他新賽季會披上哪一隊球衣備受矚目。NBA自由市場開市超過20天，各隊補強告一段落，美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)統計，目前僅剩「豪小子」的前東家老鷹還有690萬美金的薪資空間。

自由市場大門開啟已超過20天，幾位大咖球星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)、雷納德(Kawhi Leonard)等皆在開市第一周就選定新東家，使得自由市場急速縮小；被美國媒體《theScore》列為5位優質的控衛補強人選之一的林書豪，卻遲遲沒傳出好消息。

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相較於今年季中名字常出現在交易傳聞中，林書豪今夏顯得乏人問津，這恐與他下半季改披暴龍戰袍未能融入團隊，表現嚴重下滑有關。他上半季為老鷹出賽51場，繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率寫下個人新高；但轉戰多倫多後，場均得分慘跌到7分，命中率也只有3成74，季末就曾無預警遭「DNP(登錄卻未上場)」，到了季後賽更完全被「冷凍」。

▲暴龍奪冠，勇士一哥柯瑞與林書豪互相致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪隨暴龍奪冠，今夏卻乏人問津。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》記者史密斯21日在個人推特表示，在溜馬以1年480萬美金簽下哈樂戴(Justin Holiday)之後，也意味著聯盟29支球隊都用完薪資空間了，只剩老鷹還有690萬美金的空間。

林書豪上季曾擔任老鷹潛力控衛楊恩(Trae Young)的導師，今年年度新人王候選人之一的楊恩，是亞特蘭大重建的核心，「豪小子」因為不在球隊未來發展的藍圖中，雙方在今年季中完成買斷協議，隨後改效力暴龍；由此看來，雖然老鷹還有薪資空間可以補人，但「豪小子」幾乎沒有回鍋的可能性，現在剩下的選項恐怕只剩與其他球隊簽底薪合約。

▲林書豪、楊恩 。（圖／CFP）

▲林書豪上半季曾擔任楊恩的導師 。（圖／CFP）

包括灰狼、快艇、黃蜂等都曾被外媒點名為「可以考慮簽下林書豪」隊伍，灰狼隨隊記者摩爾(Dane Moore)10日曾在推特上表示，明尼蘇達或許會考慮網羅「豪小子」，還提到火箭在2012年開出3年2510萬美金的價碼挖走這位台裔控衛時，灰狼現任籃球營運總裁羅薩斯(Gersson Rosas)當時也是火箭管理階層的一員。

上周則是快艇隨隊記者布哈(Jovan Buha)指出，快艇若想繼續補強，可考慮簽下林書豪，但他也直言除非先發的比佛利(Patrick Beverley)或3屆年度最佳第六人威廉斯(Lou Williams)當中有人受傷，「豪小子」才會有上場機會。

▲國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營。（圖／展逸行銷提供）

▲國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營。（圖／展逸行銷提供）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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