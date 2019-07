雷納德被湖人迷嗆「史上最被高估」超淡定　名嘴嘲諷他是No.2

▲雷納德。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)今夏招攬喬治(Paul George)一起轉投快艇,惹怒了一度很有把握能成功挖角他的湖人迷。「可愛」近日到拉斯維加斯觀看菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)對決29場不敗的瑟曼(Keith Thurman),離場時有湖人迷對他嗆道,「你是職業運動史上最被高估的球員!」但他依舊沒有任何表情。

2屆FMVP雷納德與快艇簽下3年合約後,21日首度公開亮相,他來到拉斯維加斯觀看一場「重磅」拳擊賽,由40歲的菲律賓拳王帕奎奧與小10歲的不敗拳王瑟曼對決,爭奪WBA世界次中量級拳王頭銜;他在觀眾席意外遇到自己的「黑粉」NBA名嘴貝勒斯(Skip Bayless)。

Kawhi totally unfazed while being called 'the most overrated player in the history professional of sports' by Lakers fans last night.



(: EsNews) pic.twitter.com/cJRAtPy5uL