雷納德被湖人迷嗆「史上最被高估」超淡定　名嘴嘲諷他是No.2

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)今夏招攬喬治(Paul George)一起轉投快艇，惹怒了一度很有把握能成功挖角他的湖人迷。「可愛」近日到拉斯維加斯觀看菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)對決29場不敗的瑟曼(Keith Thurman)，離場時有湖人迷對他嗆道，「你是職業運動史上最被高估的球員！」但他依舊沒有任何表情。

2屆FMVP雷納德與快艇簽下3年合約後，21日首度公開亮相，他來到拉斯維加斯觀看一場「重磅」拳擊賽，由40歲的菲律賓拳王帕奎奧與小10歲的不敗拳王瑟曼對決，爭奪WBA世界次中量級拳王頭銜；他在觀眾席意外遇到自己的「黑粉」NBA名嘴貝勒斯(Skip Bayless)。

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Kawhi totally unfazed while being called 'the most overrated player in the history professional of sports' by Lakers fans last night.



(: EsNews) pic.twitter.com/cJRAtPy5uL — theScore (@theScore) July 21, 2019

貝勒斯在個人推特表示，自己當天坐在距離雷納德不遠的位置，「他的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)特別走過來介紹自己還大笑，他說，『他的名字是雷納德。』很不錯，但對我來說，他永遠都是No.2。」貝勒斯曾公開質疑雷納德詐傷，而將他稱為「No.2」。

除了在觀眾席巧遇黑粉，雷納德看完這場經典的拳擊對決，離場時還被湖人迷嗆聲，有人對著他大聲咆哮，「你是職業運動史上最被高估的球員！」但「可愛」聽了之後完全沒有反應，繼續向前走一如他在場上總是面無表情。