湖人認領「字母弟」柯斯塔斯　為2021年追字母哥做準備？

▲字母哥胞弟柯斯塔斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的胞弟柯斯塔斯(Kostas Antetokounmpo)上周遭獨行俠釋出，不過湖人隨即在22日「認領」了這位21歲小將。美國《雅虎體育》指出，紫金軍團此舉難免會讓人聯想到他們在為2021年追求「字母哥」提前布局，但「希臘怪物」曾直言無法想像自己在洛城打球。

獨行俠在2018年選秀會以從費城手中得到的第60順位選走「字母哥」胞弟柯斯塔斯，上季多數時間他都被放在G聯盟磨練，為德州傳奇出賽40場有25場先發，繳出場均10.6分、6.2籃板和1.3火鍋；另外他在NBA替補上陣2場，總共只打了11分鐘，2戰各靠罰球得到1分。

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▲公鹿字母哥安戴托昆波(左)。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠上周裁掉了柯斯塔斯，雙方去年簽訂的是一紙雙向合約；《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)22日披露，湖人認領了「字母弟」。這位21歲小將下季可能還是會以待在G聯盟為主，紫金軍團此舉是否是在為2021年夏天追求「字母哥」布局，引起了關注。

值得一提的是，公鹿早就搶先湖人一步簽下「希臘怪物」的二哥薩納西斯(Thanasis Antetokounmpo)，雙方簽訂的也是雙向合約。「字母哥」將在2021年夏天恢復自由身，湖人可能會是眾多想招攬他的隊伍之一，但這位新科年度MVP曾在去年到洛城參與明星賽時直言，無法想像自己在洛杉磯打球的樣子；若紫金軍團未來想挖角公鹿一哥，他們需要做的絕對不只是簽下他弟弟。

▲字母哥的二哥薩納西斯。（圖／達志影像／美聯社）