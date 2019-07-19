厄文去年12月就想轉隊？汀威迪：他當時說紐約下季會很有趣

▲厄文去年12月就萌生離開塞爾提克念頭？（（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

6屆全明星控衛厄文(Kyrie Irving)去年10月曾向綠衫軍球迷承諾，自己會久留波士頓，但他似乎過了2個月就改變心意。高中就認識他的籃網後衛汀威迪(Spencer Dinwiddie)近日向《The Athletic》透露，對方在去年12月就曾告訴他，「紐約下季會很有趣。」當時他還以為厄文要加入尼克。

上季從板凳大爆發的籃網控衛汀威迪是促成厄文轉投布魯克林的關鍵人物，他與厄文從高中就相識，並在2018年全明星賽期間成了好朋友。汀威迪近日受訪時透露，厄文在去年12月就曾聯繫他，「很廣泛」地談論自由市場，「他還是非常專注於他的賽季，但從他的談話中可以感受到有些改變，那些事已經出現在他的腦海裡。」

請繼續往下閱讀...

當時還未與籃網續約的汀威迪不以為意，只當成是厄文向朋友詢問意見，但對方還告訴他一句話，「紐約下季會很有趣。」他當下還以為這位6屆全明星控衛要找其他大咖球星一起加盟尼克。

▲汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

不過結束這段對話，汀威迪就認定厄文的想法已經改變。厄文曾在去年10月向塞爾提克球迷承諾，自己願意久留波士頓；雖然當他說出「紐約下季會很有趣」的話，並不代表他已經想離開，但汀威迪覺得肯定在綠衫軍「發生了什麼事」。

綠衫軍總管安吉(Danny Ainge)近日受訪時曾直言，早在今年3、4月，他就意識到厄文可能離隊。厄文休賽季又轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，也被解讀為心已經向布魯克林倒去。

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）