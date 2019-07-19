運動雲

>

厄文去年12月就想轉隊？汀威迪：他當時說紐約下季會很有趣

ETtoday運動雲

▲▼塞爾提克厄文（Kyrie Irving，左 ）、史馬特（Marcus Smart，右）（圖／CFP）

▲厄文去年12月就萌生離開塞爾提克念頭？（（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

6屆全明星控衛厄文(Kyrie Irving)去年10月曾向綠衫軍球迷承諾，自己會久留波士頓，但他似乎過了2個月就改變心意。高中就認識他的籃網後衛汀威迪(Spencer Dinwiddie)近日向《The Athletic》透露，對方在去年12月就曾告訴他，「紐約下季會很有趣。」當時他還以為厄文要加入尼克。

上季從板凳大爆發的籃網控衛汀威迪是促成厄文轉投布魯克林的關鍵人物，他與厄文從高中就相識，並在2018年全明星賽期間成了好朋友。汀威迪近日受訪時透露，厄文在去年12月就曾聯繫他，「很廣泛」地談論自由市場，「他還是非常專注於他的賽季，但從他的談話中可以感受到有些改變，那些事已經出現在他的腦海裡。」

請繼續往下閱讀...

當時還未與籃網續約的汀威迪不以為意，只當成是厄文向朋友詢問意見，但對方還告訴他一句話，「紐約下季會很有趣。」他當下還以為這位6屆全明星控衛要找其他大咖球星一起加盟尼克。

▲▼汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

不過結束這段對話，汀威迪就認定厄文的想法已經改變。厄文曾在去年10月向塞爾提克球迷承諾，自己願意久留波士頓；雖然當他說出「紐約下季會很有趣」的話，並不代表他已經想離開，但汀威迪覺得肯定在綠衫軍「發生了什麼事」。

綠衫軍總管安吉(Danny Ainge)近日受訪時曾直言，早在今年3、4月，他就意識到厄文可能離隊。厄文休賽季又轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，也被解讀為心已經向布魯克林倒去。

▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網厄文汀威迪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

世籃賽／詹皇幫1周3人退出　加拿大少了騎士首冠成員湯普森

公鹿與JR會面為字母哥找外線幫手　傳火箭七六人也有興趣

雷納德竟說動喬治一起轉投快艇　Logo Man威斯特：前所未見

柯瑞聽到「勇士打不進季後賽」驚呆　羅斯預言灣區跌到西區第7

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎神之反拍再現奪勝　BWF讚：只有她能做到！

中職／中信兄弟宣布簽岳政華　簽約金520萬、總額670萬

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／台南球場下雨老問題　洪總：聯盟要放低標準

中職／轉戰味全延續職棒路　歐耀宗開刀拚重生

港口盃／中華隊7比6險勝庫拉索　再贏1場闖進冠軍戰

讀者回應

﻿

最新新聞

1世界大賽球迷看好洋基戰道奇

2泰越戰由日韓大戰主帥指揮對決

3岳家兄弟拿千萬簽約金　兄弟未來主力

4厄文去年12月就想轉隊？汀威迪曝對話

5樂天巨人戰績差　總教練下台負責

熱門新聞

1戴資穎神之反拍　BWF讚：只有她能做到

2兄弟簽下岳政華　簽約金520萬總額670萬

3影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

4台南下雨老　洪總：聯盟放低標準

5轉味全續職棒　歐耀宗開刀拚重生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

王正棠猛打賞毀恰恰紀錄夜　富邦8比7勝中信 富邦悍將VS中信兄弟 6/17

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366