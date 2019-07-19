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世籃賽／詹皇幫1周3人退出　加拿大少了騎士首冠成員湯普森

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▲騎士中鋒湯普森退出世界盃，加拿大少了一名禁區主將。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士中鋒湯普森退出世界盃，加拿大少了一名禁區主將。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

加拿大17日才公布今年世界盃的29人名單，騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)也在列，但2天後就傳出他退出的消息。值得一提的是， 包括湯普森在內，詹姆斯(LeBron James)好友、經紀人保羅(Rich Paul)旗下的3名NBA球員，本周接連宣布不打世界盃，其他兩位分別是戴維斯(Anthony Davis)和西蒙斯(Ben Simmons)。

儘管湯普森上季受到左腳傷勢困擾，整季僅打了43場，他仍繳出生涯最佳的場均10.9分、10.2籃板的高效數據。這位28歲中鋒去年9月曾代表加拿大參加世界盃資格賽，幫助球隊以85比77力克巴西，他是加拿大國家隊的老面孔之一，才剛被列入29人訓練營名單。

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不過《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)19日披露，湯普森的經紀人保羅告訴他，這位擁有8年NBA資歷的中鋒將退出本屆世界盃賽事。湯普森決定今夏不代表加拿大出賽的原因不得而知，但很可能與他將進入合約年有關，他在2015年與騎士簽下5年8200萬美金合約，下季將進入最後一年。

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲湖人戴維斯。（圖／路透社）

值得一提的是，湯普森已經是本周第3位在保羅旗下的NBA球員宣布不打世界盃。先是今夏轉戰湖人的明星長人戴維斯退出美國隊訓練營，2天前則是剛與七六人續約5年的西蒙斯發表聲明表示，他已決定不代表澳洲出征世界盃，但仍會返鄉和國家隊一起訓練，打幾場熱身賽，這位2018年NBA新人王將利用休賽季加強投籃。

儘管加拿大少了一名主將，他們在禁區仍有效力熱火的歐利尼克(Kelly Olynyk)、暴龍隊的布區(Chris Boucher)以及26歲的魔術隊中鋒貝利區(Khem Birch)。

▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／路透）

▲七六人西蒙斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士湯普森詹姆斯戴維斯西蒙斯
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