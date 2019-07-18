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霍華德坦承「被Kobe罵很軟」好恨　5年後他感謝黑曼巴曾這麼說

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▲霍華德感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

曾是聯盟第一中鋒的霍華德(Dwight Howard)2012年告別奧蘭多，轉戰洛城與紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)合作，未料這卻是他生涯走下坡的開始，由於兩人不來電，他僅在湖人待了1季；2014年10月，他代表火箭出賽，與Kobe交手時爆發衝突被對方罵「很軟」，他坦承當時內心非常憎恨，如今想起來卻很感謝「黑曼巴」曾這麼說。

霍華德曾在10年前帶領魔術隊打入總冠軍賽，全盛時期還曾連5年入選年度第一隊；2012年他離開老東家轉投西區豪門湖人，與當時的紫金一哥布萊恩、傳奇控衛奈許(Steve Nash)和「西班牙鬥牛士」賈索(Pau Gasol)共組「新F4」，結果卻以失敗收場，他不僅在場上與「黑曼巴」不來電，兩人私下關係也鬧僵。

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僅在洛城待了1季，霍華德就轉往休士頓發展，2014-15賽季對上湖人的開幕戰，兩人在場上槓上，布萊恩被對方刻意出拐擊中後，直接嗆「魔獸」很軟。雖然Kobe事後曾解釋只是一時氣憤才這麼說，他沒有任何惡意，但這句話卻讓這位6呎11吋長人耿耿於懷。

▲霍華德離開湖人後，首次在場上對決布萊恩，雙方在末節爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

霍華德近日受訪時坦言，當時他內心十分怨恨，但如今想起來，他覺得是自己誤解了，沒有聽出布萊恩的用心良苦，「我不喜歡他這麼說，因為我那時沒有以正確的方式看待這件事。我想他應該是在說我的心態，而不是我在場上的表現，但我當時沒意識到這點，因為圍繞在他身邊的聲音都說我很軟，我在那個當下很怨恨他。」

霍華德體悟到，每個人在不同的時間點，成熟的程度也都不同，「我覺得我當時還沒有像他一樣成熟，因此我很感謝你，Kobe，謝謝你曾經說我很軟，我現在才明白你的意思。」他也提到，兩人當時不合很大的原因在於他們心理層面成熟程度不同，「他沒見過像我這樣的人，一個可以享受籃球，同時又沒那麼嚴肅的人。」

▲霍華德感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA霍華德魔獸布萊恩Kobe
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