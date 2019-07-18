保羅開季可能留雷霆當「導師」　等12月再找具爭冠實力新東家

▲被交易到雷霆的保羅下季可能續留奧克拉荷馬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星控衛保羅(Chris Paul)上周突然被送到奧克拉荷馬，由於告別雙星的雷霆進入重建期，總管普瑞斯提(Sam Presti)和保羅陣營持續尋找交易機會；但美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)18日報導，雷霆交易CP3的計畫受阻，聯盟有越來越多人相信這位34歲資深後衛開季時會留隊。

從保羅上周被火箭送到奧克拉荷馬後，雷霆和這位全明星控衛的經紀團隊就一直在找尋交易對象，但在自由市場其他大咖都已選定落腳處之下，沒有任何奪冠熱門隊伍有空間能簽下CP3；他去年夏天才與火箭續約4年，目前合約還剩3年1.24億美金。

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《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)指出，現在聯盟剩下最多薪資空間的是老鷹，但也只有700萬美金；另外勇士握有1720萬美金的交易特例，獨行俠則是1180萬美金。

在難以找到理想的交易對象之下，雷霆和保羅陣營開始相信開季繼續合作對雙方都有利，待12月15日(當地時間)後再重新尋找新東家，甚至可能打完下個賽季。在今年選秀會後收集了8枚首輪籤的雷霆，雖然送走了雙星衛斯布魯克(Russell Westbrook)和喬治(Paul George)，正式進入重建，但目前的陣容仍有一定的競爭力。

包括保羅、前快艇射手加里納利(Danilo Gallinari)、硬漢中鋒亞當斯(Steven Adams)、擁有6年資歷的控衛施洛德(Dennis Schroder)和備受期待的21歲小將吉爾傑斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。

消息來源表示，雷霆無意為了拋售保羅犧牲他們累積的選秀權，且他們仍希望下季保有一定的競爭力，而保羅會是球隊極力想栽培的2年級後衛吉爾傑斯-亞歷山大絕佳的導師人選。