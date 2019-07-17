巴克利建議狀元威廉森減重　129公斤恐讓膝蓋承受過大壓力

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

被譽為是繼詹姆斯(LeBron James)後最具宰制力新秀的威廉森(Zion Williamson)，在夏季聯賽首秀就上演「暴力」抄截雙手爆扣，但他僅打9分鐘就因為左膝瘀傷報銷；他的最佳模板、傳奇球星巴克利(Charles Barkley)在節目上建議，這位鵜鶘狀元郎需要減重，超過280磅(127公斤)的體重會對膝蓋造成巨大壓力，「這體重是打不了NBA的。」

請繼續往下閱讀...

杜克怪物威廉森今年沒有意外成為選秀狀元，原本外界很期待他在夏季聯賽的表現，但他只打了9分鐘攻下11分就因為左膝瘀傷「提前關機」；雖然他的傷勢沒有大礙，但他的「體型」引起了關注，前輩巴克利直言，這位19歲未來之星的體重恐讓他無法負荷NBA的賽事。

巴克利說，威廉森看起來並不胖，鵜鶘需要對這位狀元郎進行一些身體的檢測，「我以前很胖，所以我必須減重，我不知道他的最佳體重是多少。我認為300磅(136公斤)是我大學時期最適中的體重，但我必須減掉50磅(22公斤)才能成為名人堂球星。」

巴克利建議鵜鶘為威廉森制定一個完整的計畫，看看他最適中的體重是多少，「我聽說他是280磅(ESPN上數據為285磅，約129公斤)，這個體重是打不了NBA的，這會帶給你的膝蓋太多壓力。」

節目主持人格林柏格(Mike Greenberg)也認同巴克利的看法，他甚至擔心威廉森若不減重，恐怕無法擁有很長的職業生涯，「我擔心的是他的比賽，還有他的身體。我的意思是，如果你要進步的話，你就必須有良好的體態，但他目前顯然沒有。不管他的體重是多少，他很顯然超重了。」

美國《福斯體育》記者灰特洛克(Jason Whitlock)更說，鵜鶘讓威廉森提前在夏季聯賽「關機」，與其說是保護他的身體，倒不如說是在保護他的信心，「當我看他的比賽時，每次他切入到籃下如果不灌籃，他很難有好的投籃。我的感覺就是，『我的天啊，他太大隻了！』看起來就像有290磅，以他的體重來說，他的運動能力無法宰制夏季聯盟。」