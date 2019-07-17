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杜蘭特深受籃網打法吸引而跳槽　總管馬克斯不會催KD復出

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▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特選擇籃網因為喜歡他們的打法。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)在還未與勇士隊友柯瑞(Stephen Curry)見面，也沒有跟籃網有過任何交流之下，就宣布轉投布魯克林，令外界相當意外。籃網總管馬克斯(Sean Marks)近日受訪時透露，KD選擇布魯克林的真正原因，在於他很喜歡這支球隊的打法，還有在場上的拚勁，讓人無法輕視。

替灣區贏得2座總冠軍的杜蘭特，在自由市場大門開啟後，隨即透過自家媒體《The Boardroom》宣布，自己將與籃網簽訂頂薪合約，但直到上周球隊總管馬克斯受訪時，大家才得知KD是在未與籃網有過任何交流之下就做決定。

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馬克斯17日受訪時分享了兩人第一次談話的內容，他表示杜蘭特向他說，「我愛這個體系，我愛你們球員打球的方式，還有在場上的拚勁。你們從來沒放棄過比賽，我們永遠無法輕視你們。」

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特的復健之路還很漫長。（圖／CFP）

雖然雙方沒談過，杜蘭特就單方面宣布加盟，但馬克斯對此沒有任何疑慮，這位2屆FMVP的天賦無庸置疑。不過KD在總決賽G5遭逢了阿基里斯腱斷裂重傷，下季很可能完全報銷。被問到預計這位10屆全明星前鋒何時能回歸，馬克斯坦言目前還毫無頭緒，「我們絕對不會催促他復出，絕對不會有這種事。」

馬克斯很期待看到恢復健康的杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)在場上聯手，主帥亞特金森(Kenny Atkinson)該如何讓他們與球隊融合，將會是一大挑戰，「我覺得這很神奇，最特別的是，你可以看到這些優秀的球員願意互相合作，看看誰會願意犧牲，或願意付出什麼，看看這個團隊該如何融合。」

▲▼勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職，不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特在灣區贏得2枚冠軍戒，但今夏他選擇投身東區。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網杜蘭特厄文KD
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