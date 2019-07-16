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AD傳訊息招攬雷納德又怕傳太多　記者妙回：就像約會時一樣

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▲湖人正式迎接「一眉」戴維斯加盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人正式迎接「一眉」戴維斯加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

6屆全明星長人戴維斯(Anthony Davis)一來到湖人就忙著幫招攬雷納德(Kawhi Leonard)，由於兩人不熟，過程中他非常忐忑；他近日接受美國《ESPN》訪問時透露，自己時不時就傳訊息給「可愛」，但又擔心「是不是傳太多了」，完全不知道該用什麼方式吸引這位兩屆FMVP加盟；最終對方選擇披上快艇戰袍。

在雷納德宣布攜手喬治(Paul George)一起轉戰快艇前，這位沉默殺手讓全聯盟一直等到7月6日才得到答案，與他關係緊密的「聖堂射手」格林(Danny Green)形容等了5天像過了5個月一樣漫長。在「可愛」還未決定前，湖人的新援戴維斯也試圖要幫紫金軍團招攬這位2屆FMVP。

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戴維斯近日接受《ESPN》訪問時分享了當時忐忑不安的心情，「我的意思是，就我所知，雷納德並不是喜歡被招攬的球員，因此我時不時就傳訊息給他，但又會擔心，『這樣是不是傳太多了？』」

▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。（圖／達志影像／美聯社）

▲連聖堂射手格林(左)都覺得等待雷納德做決定很煎熬。（圖／達志影像／美聯社）

訪問戴維斯的《ESPN》資深記者尼可拉斯(Rachel Nichols)聽了，直呼擔心「該怎麼跟雷納德說話？是不是傳太多訊息了？」的反應很像以前約會時會出現的困擾；讓「一眉哥」忍不住笑了，「沒錯，你真的不知道該怎麼做。」

最終湖人並沒有如願組成夢幻的3巨頭，一向給人沉默寡言的雷納德化身「超級招募者」，《ESPN》另一位資深記者洛歐(Zach Lowe)上周曾披露，除了喬治和杜蘭特(Kevin Durant)之外，「可愛」還曾邀請前綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)一起到快艇「組團」。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

關鍵字： NBA湖人戴維斯一眉哥雷納德
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