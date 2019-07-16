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火箭搶伊古達拉碰難題　恐得送首輪籤+付2千萬美金豪華稅

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▲勇士伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉吸引火箭和快艇的目光。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏忍痛將灣區王朝中最重要的一塊拼圖之一伊古達拉(Andre Iguodala)送到曼菲斯，進入重建的灰熊正尋求交易這位手握3冠的35歲替補老將。《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)16日報導，火箭和快艇持續猛追「小AI」，但都碰上了阻礙，目前談判陷入停滯狀態。

灰熊在伊古達拉交易案中還得到一個受保護的2024年首輪籤，面臨重建的他們不太可能留下生涯已進入晚期的「小AI」，因此正積極找尋願意接手的交易夥伴。查拉尼亞指出，灰熊希望能透過交易伊古達拉得到價值更勝從勇士手上得到的2024年首輪籤(前4順位保護)。

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「兩支積極追求伊古達拉的隊伍仍是火箭和快艇，但兩隊和灰熊的談判似乎都陷入僵局了。」據查拉尼亞的消息，火箭想得到伊古達拉，除了得送出首輪籤，同時他們的豪華稅還可能會暴增到2000萬美金，恐因此卻步。

▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，伊古達拉(Andre Iguodala)致勝三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社）

已經砸大錢簽下兩名超級巨星雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)的快艇，若要透過交易得到伊古達拉，唯一可行的方案恐怕是拿哈克雷斯(Moe Harkless)當籌碼；但查拉尼亞說，快艇無意拿這位26歲小前鋒換「小AI」。

查拉尼亞表示，目前火箭和快艇傾向尋求三方或四方交易；灰熊也不排除直接買斷伊古達拉，讓他恢復自由身自行選擇落腳處，「他們(灰熊)正和伊古達拉的經紀人密切討論，希望能創造雙贏的局面。」

▲▼李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）。（圖／CFP）

▲勇士今夏告別了李文斯頓和伊古達拉。（圖／CFP）

關鍵字： NBA伊古達拉火箭快艇勇士小AI
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