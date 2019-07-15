柏金斯批保羅太自傲很少鼓勵隊友　看好哈登成功連線衛少

▲哈登與保羅拆夥。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星控衛保羅(Chris Paul)去年夏天才與火箭續約4年，未料合約只走了一季，就被交易到雷霆換回衛斯布魯克(Russell Westbrook)，他與搭檔哈登(James Harden)不合的傳聞甚囂塵上。曾與哈登當隊友的退休球員柏金斯(Kendrick Perkins)直言，CP3的問題在於太自傲，很少鼓勵隊友反倒常起衝突。

保羅效力快艇6季期間，雖與葛瑞芬(Blake Griffin)、小喬丹(DeAndre Jordan)替球隊立起「空拋之城」的招牌，但他與另外兩位搭檔感情並不和睦；他在2017年夏天轉戰休士頓，與哈登組成全明星後場，合作首季就差點打進總冠軍賽，可惜他在西區決賽G5拉傷腿筋後缺陣，火箭最後遭勇士逆轉飲恨。

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火箭上季捲土重來，年齡漸長的保羅傷病不斷，連2季都僅出賽58場，上季場均15.6分跌到菜鳥季後的新低；季後賽場均17分，也是近9季個人最差紀錄。季外還傳出他與哈登鬧不合自請離隊，「大鬍子」則向球隊高層撂狠話「有他就沒我」。

▲保羅(左)。（圖／達志影像／美聯社）

雖然火箭上下一致否認兩人關係出現裂痕，但上周將CP3交易到雷霆似乎間接驗證了鬧翻傳聞。曾與奧克拉荷馬培育出的3位年度MVP當過隊友的柏金斯，在節目上指出保羅的最大問題就在於太自負，「我在很多超級巨星身邊打球學到的一件事，就是他們勇於承擔責任，並且以身作則。」

柏金斯說，「但我在CP3身上看到的，我看過他打球，也和他在場上交手過，我得知的都是他常和隊友起爭執，卻很少鼓勵大家。」還有一位曾效力過快艇的匿名球員告訴美國《ESPN》，他一直都很希望保羅能承認自己犯的錯。

火箭向年華老去的保羅說再見，迎來了正值當打之年的2017年年度MVP衛斯布魯克；雖然有不少人質疑他和哈登該如何分配球權，但身為兩人的前隊友的柏金斯樂觀其成，「兩位處於巔峰的前任年度MVP聯手，毫無疑問他們會取得成功。」

▲哈登與保羅拆夥。（圖／達志影像／美聯社）