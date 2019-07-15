AD退出美國隊訓練營不打世界盃　明夏可能攜手詹皇出征東京奧運

▲詹姆斯與戴維斯都不打世界盃 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏如願轉戰洛城聯手詹姆斯(LeBron James)的明星長人戴維斯(Anthony Davis)，原本被列入美國男籃集訓的20人名單；但美國《雅虎體育》15日報導，這位26歲長人已退出國家隊的訓練營，也就是他將不會參加8月31日開打的男籃世界盃，不過他仍願意出征明年的東京奧運。

戴維斯告別了待了7年的紐奧良，這個休賽季轉投湖人懷抱，與聯盟頭號巨星詹姆斯共組夢幻前場；為了與新隊友磨合並為下個賽季做準備，他決定退出美國隊的訓練營，不過據《雅虎體育》的消息，他仍會在8月國家隊集訓期間現身拉斯維加斯，替其他隊友加油打氣。

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▲戴維斯將全心為新賽季做準備，退出美國隊訓練營。（圖／翻攝自IG／kingjames）

「一眉哥」此舉等同宣告他將不會參加8月31日在大陸開打的男籃世界盃，他的經紀人保羅(Rich Paul)也向《雅虎體育》證實這項消息。不過這位26歲明星長人沒有改變他願意替美國隊出征東京奧運的承諾。

戴維斯的新搭檔詹姆斯則是在今年4月就表明，這個夏天他不會披上美國隊戰袍，但他並不排除參加2020年的東京奧運，他生涯曾2度奪得奧運金牌，「是的，有這個可能性，不過這取決於我的感覺，我喜歡奧運。」明年夏天有望看到他與「一眉哥」在奧運舞台上聯手。

▲詹姆斯預告「功夫詹皇」風格將現身。（圖／取自詹姆斯IG）