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柯瑞見KD不為留人只因尊重　喊話要勇士續約嘴綠

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞先前飛去見杜蘭特並不是為了招攬對方。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)在自由市場大門1日開啟後隨即宣布轉投布魯克林，在這之前他甚至沒和籃網高層見過面或通過電話，當時他的前隊友柯瑞(Stephen Curry)則還在飛往紐約的途中。「咖哩」近日受訪時透露，他去見KD本來就不是為了招攬對方，而是出於一種互相尊重，希望雙方關係不要受到外界的流言影響。

外界原本認定柯瑞會是勇士慰留杜蘭特的「關鍵人物」，令人意外的是，在這位灣區神射結束亞洲行飛往紐約的途中，KD就已經做出轉戰籃網的決定，傳出勇士方面為此感到不太開心。不過「咖哩」近日受訪時澄清，「我知道那是他做決定的時刻，我不需要招攬他。」

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柯瑞說，和他一起在過去3年2度率隊奪冠的杜蘭特，很了解勇士這支球隊，還有他們曾達成的成就，「他只需要做出一個讓自己開心的決定，這是聯盟裡每個球員都想做的事。」他強調自己飛去見KD，是出自於一種互相尊重，「不要讓聯盟裡那些流言影響我們的關係，或改變我自己，我覺得他知道自己想要的是什麼。」

▲柯瑞、格林 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞喊話要勇士續約格林 。（圖／達志影像／美聯社）

自從杜蘭特在總冠軍賽G5遭逢右腿阿基里斯腱斷裂重傷，前往紐約治療後，柯瑞就沒再見過對方，因此他特地飛到曼哈頓的公寓關心KD的狀況並向對方道別。

在杜蘭特、伊古達拉(Andre Iguodala)和李文斯頓(Shaun Livingston)等3位主將接連離隊，後場神射湯普森(Klay Thompson)又因為左膝前十字韌帶撕裂得休養5到7個月，柯瑞下季恐怕得扛起更重的責任，他也出面向勇士高層喊話，要他們續約禁區悍將格林(Draymond Green)。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞結束亞洲行就飛到紐約見KD。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為他已經證明自己對於一支冠軍隊伍來說有多重要，他還可以變得更好，他們(管理階層)知道應該怎麼做。」柯瑞希望灣區高層能不計代價續留格林，而這也不是他首次為「嘴綠」發聲。

資深隨隊記者湯普森(Marcus Tompson)指出，在2015年勇士還未續約格林前，柯瑞常在「嘴綠」完成精彩的進攻或防守時，對著球隊老闆拉卡柏(Joe Lacob)喊道，「續約這個男人！」

格林將在明年夏天成為自由球員，勇士今夏就能提前以4年1億美金續約他；若等到明年休賽季重新簽約，「嘴綠」則可和勇士簽下5年2億美金的頂薪合約；如果他決定轉戰他隊，最多只能得到4年1.49億美金的價碼。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特格林
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