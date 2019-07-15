運動雲

>

ESPN記者揭哈登、保羅對罵內容　大鬍子轟對方「愛鬧事」

ETtoday運動雲

▲火箭哈登、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登與保羅合作兩季就拆夥。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

去年才與火箭續約4年的保羅(Chris Paul)，卻在今夏就被交易到雷霆；他與休士頓一哥哈登(James Harden)不合的傳聞並未因為他離隊而停歇。美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上揭露兩人在今年季後賽「對罵」的內容，指出哈登不滿在場上被保羅咆哮，怒回對方「只會鬧事」。

不到1個月前，美國《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)曾爆料，34歲的明星控衛保羅在例行賽曾有2個月都沒跟哈登講話，讓休息室的氣氛緊張，已向高層提出交易請求，更指他和哈登的關係無法修復。隨後CP3、球隊總管莫雷(Daryl Morey)甚至連老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)都出面「打臉」這則報導。

請繼續往下閱讀...

不過保羅在上周遭到交易，與雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)互換東家，僅與哈登搭檔2季就拆夥，似乎間接證實了兩人關係破裂的傳聞。《ESPN》資深記者溫德霍斯特還在節目上爆料，哈登與保羅在今年季後賽曾為了站位問題在場上吵起來，「我想保羅可能試圖要背框單打，但他站得太靠近哈登了，導致很容易被對手包夾。」

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

「保羅於是對著哈登咆哮，哈登則轉過來，這是某位當時在場上的球員轉述的，當時哈登說，『你就是喜歡鬧事！』」溫德霍斯特指出，保羅從以前就常和隊友發生爭執。

最終火箭將保羅、兩枚受保護的首輪籤(2024年、2026年)以及2021年和2025年的首輪籤互換權一起送到奧克拉荷馬，換回了一哥哈登過去在雷霆的前輩衛斯布魯克，組成雙MVP後場連線。

▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅雷霆衛斯布魯克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

火箭找衛少搭哈登恐變更爛？美媒質疑「球只有一顆」打法不合

西區3夢幻組合誕生！詹皇、可愛和哈登皆組團　KD轉東區轉對了？

聖堂射手早認定雷納德不會去湖人　「他想返鄉想走自己的路」

柯瑞告別伊古達拉自嘲變勇士最老　首談KD離隊：仍要打冠軍籃球

熱門新聞

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

溫網／殘念！　費德勒各項數據皆贏卻輸球　

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基直接驗貨　史卓曼6局7K吞敗

2富邦悍將與PAC-MAN打造歡樂製造機

3柯瑞見KD只因尊重　要勇士續約嘴綠

4鄧愷威10K生涯新高　連4場優質

5韓職最大咖　李承燁21日為桃猿開球

熱門新聞

1溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

2棒球發展150年來首見「盜一壘」！

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

5 溫網謝淑薇女雙奪冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366