ESPN記者揭哈登、保羅對罵內容　大鬍子轟對方「愛鬧事」

▲哈登與保羅合作兩季就拆夥。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

去年才與火箭續約4年的保羅(Chris Paul)，卻在今夏就被交易到雷霆；他與休士頓一哥哈登(James Harden)不合的傳聞並未因為他離隊而停歇。美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上揭露兩人在今年季後賽「對罵」的內容，指出哈登不滿在場上被保羅咆哮，怒回對方「只會鬧事」。

不到1個月前，美國《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)曾爆料，34歲的明星控衛保羅在例行賽曾有2個月都沒跟哈登講話，讓休息室的氣氛緊張，已向高層提出交易請求，更指他和哈登的關係無法修復。隨後CP3、球隊總管莫雷(Daryl Morey)甚至連老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)都出面「打臉」這則報導。

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不過保羅在上周遭到交易，與雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)互換東家，僅與哈登搭檔2季就拆夥，似乎間接證實了兩人關係破裂的傳聞。《ESPN》資深記者溫德霍斯特還在節目上爆料，哈登與保羅在今年季後賽曾為了站位問題在場上吵起來，「我想保羅可能試圖要背框單打，但他站得太靠近哈登了，導致很容易被對手包夾。」

「保羅於是對著哈登咆哮，哈登則轉過來，這是某位當時在場上的球員轉述的，當時哈登說，『你就是喜歡鬧事！』」溫德霍斯特指出，保羅從以前就常和隊友發生爭執。

最終火箭將保羅、兩枚受保護的首輪籤(2024年、2026年)以及2021年和2025年的首輪籤互換權一起送到奧克拉荷馬，換回了一哥哈登過去在雷霆的前輩衛斯布魯克，組成雙MVP後場連線。