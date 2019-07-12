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柯瑞告別伊古達拉自嘲變勇士最老　首談KD離隊：仍要打冠軍籃球

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞首度公開談論杜蘭特離隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)決定跳槽到籃網，引發勇士一連串的陣容重整，兩位3冠板凳功臣伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也將繼離隊；對此灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)坦言，球隊這個夏天歷經了很多改變，但他們仍會堅持打出「冠軍」等級的籃球。

上周自由市場大門開啟首日，幫助勇士奪得2座總冠軍的杜蘭特就宣布攜手厄文(Kyrie Irving)前進布魯克林，勇士不甘失去這位2屆FMVP，隨即以先簽後換挖角籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)，並送走了2015年FMVP伊古達拉，本周又釋出另一位3冠板凳功臣李文斯頓，以節省薪資空間。

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12天內，連5年打進總冠軍賽奪得3冠的勇士告別了3位主將，一哥柯瑞12日受訪時坦言，球隊確實有很大的變化，但他依舊信心十足，「對我們來說，我、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)，還有最近加入的羅素，以及很多渴望勝利的年輕小將都會努力證明自己。」

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲李文斯頓被勇士釋出。（圖／達志影像／美聯社）

「或許看起來會很不一樣，但我們對於打出冠軍等級的籃球的期待，不會有任何改變，我對此很興奮。」柯瑞也首度談到杜蘭特離隊，他說過去並肩作戰的3年是很特別的時光，連3季打進總冠軍賽拿下2冠，「我們的團隊取得了很多成就，大家都在談論我們的團隊多有天賦，但這不代表你能將這些天賦融合在一起。」

對於勇士這5季建立起的王朝，柯瑞感到非常自豪，儘管今夏陣容出現大變動，他仍誓言要再次締造如此輝煌的成就。談到老大哥伊古達拉被交易到灰熊，柯瑞說自己現在成了勇士最老的球員，必須要提升自己的比賽，這將是艱難的任務；他也誇讚「小AI」和李文斯頓都是非常專業又令人尊敬的前輩，他們的油箱裡還有很多油，「看到他們為別隊效力很有趣，同時也很奇怪。」

▲勇士老將伊谷達拉表示柯瑞是自己繼續打球的原因 。（圖／達志影像／美聯社）

▲老將伊谷達拉曾表示柯瑞是自己繼續打球的原因 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特伊古達拉李文斯頓
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