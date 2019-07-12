哈登、衛少聯手推動交易重聚　KD在內3名雷霆培育MVP全數離隊

▲昔日的雷霆三少杜蘭特、衛斯布魯克和哈登全數離隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在搭檔喬治(Paul George)宣布轉投快艇後，雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也緊接著請求交易，最終他被送到休士頓與哈登(James Harden)重聚；《休士頓紀事報》報導，這筆交易正是由「大鬍子」和「衛少」聯手推動。奧克拉荷馬告別了「衛少」後，也宣告他們培育出的3位年度MVP全數離隊。

今夏自由市場的「驚奇」仍持續不斷，在喬治要求離隊到快艇搭檔2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)後，為雷霆效力了11季的衛斯布魯克也與總管普瑞斯提(Sam Presti)商討未來，尋求交易。兩人在1周內相繼轉隊，宣告奧克拉荷馬進入重建，雷霆在上個月選秀會後，已迅速累積了8枚首輪選秀權。

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兩位發跡於雷霆，生涯場均得分都破20大關的年度MVP在火箭重聚，再次震驚全聯盟，美國《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)就在推特上表示，「不敢相信過去雷霆的主將都離開了，這兩位卻在休士頓再次相聚。」

▲火箭一哥哈登與前隊友衛斯布魯克再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

《休士頓紀事報》記者費根(Jonathan Feigen)披露，哈登與「衛少」推動了這筆交易，希望能再次聯手，重溫過去在雷霆曾合作3季的時光。最終火箭送出了保羅(Chris Paul)和兩枚受保護的首輪籤(2024年、2026年)，以及2021年和2025年的首輪籤互換權，得到一哥哈登想要的後場搭檔「衛少」，組成了雙MVP連線。

雷霆告別了「衛少」後，也宣告他們曾培育出的3名年度MVP全數離隊，前任雷帝杜蘭特(Kevin Durant)是2014年年度MVP得主，「衛少」和哈登則接連奪得2017年、2018年年度MVP獎項；昔日的雷霆三少如今全轉戰他隊，也象徵奧克拉荷馬一個時代的終結。

▲火箭一哥哈登與前隊友衛斯布魯克再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）