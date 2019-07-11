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聖堂射手稱詹皇一直都打控衛　湖人主帥卻澄清：先發陣容未定

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▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

本周美國《雅虎體育》曾披露，湖人一哥詹姆斯(LeBron James)將在新賽季擔任球隊先發控衛，他的新隊友「聖堂射手」格林(Danny Green)對此並不意外，在個人廣播節目上直言，「詹皇」一直以來都打控球，沒想到這居然變新聞。不過紫金軍團主帥佛蓋爾(Frank Vogel)出面澄清，先發陣容還未定，現在討論這些太早。

聯盟第一人詹姆斯越老身手越全面，他的場均助攻次數已連3季超過8次，《雅虎體育》本周更報導，擁有廣闊的傳球視野搭配高籃球智商的「詹皇」，將擔任湖人新賽季的先發控衛，與新援格林在後場搭檔。

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對此「聖堂射手」一點也不意外，「詹姆斯一直都打控球。過了15年，詹姆斯打控球變成了新聞，這是真的嗎？」格林還說想知道有哪個地區的球迷會對「詹皇」當控衛感到震驚，讓與他一起主持節目的桑福德(Harrison D. Sanford)忍不住笑了。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

不過湖人新任教頭佛蓋爾出面澄清，「我們對於下季的先發陣容還沒有任何決定，也沒有迫切的計畫讓詹姆斯擔任先發控衛，我們討論了很多不同的陣容和組合，但現在說這些還太早。」

佛蓋爾也提到，待球隊名單底定，他會坐下來和詹姆斯密切討論，大量聽取這位34歲老將的意見；他甚至說，比起合作夥伴，「詹皇」更像是一位大股東。

目前外界預估湖人下季的先發陣容應該會由格林打2號位，小將庫茲馬(Kyle Kuzma)擔任小前鋒、卡森斯(DeMarcus Cousins)打大前鋒、戴維斯(Anthony Davis)則是中鋒，再由傳球能力出色的詹姆斯扛1號位。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透社）

▲詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇格林聖堂射手
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