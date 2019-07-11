雷納德舅舅曾向暴龍提過分要求　多倫多看透可愛想去快艇

▲暴龍在與雷納德陣營見面後，開始懷疑對方的意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

花費了一年取得雷納德(Kawhi Leonard)信任的暴龍，一直到上周三(當地時間)雙方會面前都還信心十足能留人，但「可愛」陣營尤其是他的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)卻提出了不合理的要求，內容甚至超越了總裁尤基利(Masai Ujiri)的職權範圍，讓暴龍懷疑「可愛」是否曾考慮過留隊，甚至認為打從一開始他就只想去快艇。

在雷納德上周六宣布轉投快艇前，外界一度認為他只會在原東家暴龍和湖人之間二選一；暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)報導，多倫多一直都對留住「可愛」很有信心，直到雙方正式會面後才開始動搖，懷疑對方陣營的意圖。

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李溫柏格指出，雷納德的陣營尤其是他的舅舅羅伯特森提出了「不合理」的請求，內容甚至超乎暴龍總裁尤基利的職權範圍，這些通常不會出現在一般的合約協議中。

▲喬治(右)去年才與雷霆續約4年，今年就反悔改攜手雷納德(左)轉投快艇。（圖／達志影像／美聯社）

另外「可愛」確實要求過暴龍挖角雷霆二哥喬治(Paul George)，但暴龍與雷霆並非如外傳的曾「接近」進行這筆交易，雙方僅是初步交流，訊息並沒有被傳達到球隊最高的管理階層。

原本還認為能留人的暴龍，開始相信雷納德一直以來都是對快艇有意思，同時快艇也有相對應的資產和動機為了「可愛」豁出去，只為了幫他找來想要的場上搭檔喬治。

值得一提的是，雖然快艇成功得到雷納德的青睞，但這位兩屆FMVP並沒有如外界預期簽下4年長約，而是選擇2+1合約，他能在2021年跳脫合約，屆時他就具備10年NBA資歷，可以重新簽訂一份超級頂薪（薪資上限的35%）。

李溫柏格認為這是非常聰明的決定，但對犧牲了5枚首輪籤才得到雷納德與喬治的快艇來說，看到「可愛」未簽下長約恐怕開心不起來，他們只能確保這對夢幻的前場組合留在快艇2年。

▲雷納德奪下今年的FMVP後3周就離隊。（圖／達志影像／美聯社）