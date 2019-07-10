灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今年季中從重建中的老鷹轉投東區強權暴龍，隨隊奪得所有球員夢寐以求的冠軍戒；但因為沒能融入暴龍體系，進入季後賽完全遭邊緣化，至今也還未找到新東家。明尼蘇達隨隊記者摩爾(Dane Moore)10日在推特上表示，若灰狼不跟進灰熊對23歲控衛瓊斯(Tyus Jones)的報價，「豪小子」可能會成為灰狼考慮網羅的對象。

灰熊最近開出3年2800萬美金挖角生涯前4季都效力灰狼的控衛瓊斯，由於明尼蘇達今夏薪資空間不足，他們10日確定不跟進灰熊對瓊斯的報價。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，灰狼之所以做出這個決定，是為了在2020年自由市場上擁有最大的薪資空間以利補強。

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進入重建期的灰熊則又獲得一名潛力後場小將，瓊斯可能會成為今年榜眼莫蘭特(Ja Morant)、21歲控衛莫爾頓(De’Anthony Melton)之外，曼菲斯陣中的第3控球。

▲林書豪。（圖／CFP）

值得一提的是，灰狼隨隊記者摩爾在「沃神」披露這個消息前，就在個人推特上分析， 若是灰狼沒留下瓊斯，林書豪可能會是他們考慮網羅的對象，目前自由市場上所剩的控衛已經不多。

摩爾還特別提到火箭在2012年開出3年2510萬美金的價碼挖走在尼克掀起「林來瘋」的林書豪時，灰狼現任籃球營運總裁羅薩斯(Gersson Rosas)當時也是火箭管理階層的一員。羅薩斯在火箭任職長達16季，在他接掌灰狼總裁前，是休士頓總管莫雷(Daryl Morey)的助手；他過去也曾當過小牛（現改名獨行俠）總管以及美國男籃的國際球探。

▲灰狼總裁羅薩斯。（圖／達志影像／美聯社）