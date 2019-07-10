傳快艇瞄準勇士舊將伊古達拉　搭雷納德+喬治組最強防線

▲伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士王朝最重要的拼圖之一伊古達拉(Andre Iguodala)今夏被交易到灰熊，雖然已是高齡35歲的老將，仍吸引了包括火箭、獨行俠等隊的目光；美國《ESPN》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)則披露，得到雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)這對夢幻前場組合的快艇，也有意追求「小AI」組成最強防線。

勇士8日將伊古達拉、一個受保護的2024年首輪籤和現金200萬美金送到灰熊，換回雙向合約球員沃什伯恩(Julian Washburn)。這位35歲老將2013年加盟勇士後，6季僅繳出場均7.3分、3.9籃板和3.4助攻，遠低於他過去在費城和金塊的場均12.1分、5.1籃板和4.4助攻，但他的價值卻不是帳面數據能呈現的。

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自柯爾(Steve Kerr)2014年接掌兵符後，伊古達拉改由板凳出發，完全融入了勇士體系，展現無私的球風，兼具速度與美感，更提升了團隊；他從板凳帶來的特殊能量幫助灣區大軍奪得2015年總冠軍，獲頒該年的FMVP。美國《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)上周曾撰寫長文指出，「只有當伊古達拉來到場上，代替笨重的中鋒，勇士才成為了勇士隊。」比起杜蘭特(‏Kevin Durant)離隊，「小AI」被送走更讓人有勇士王朝終結的感慨。

▲伊古達拉。（圖／路透）

伊古達拉並不在進入重建期的灰熊的未來藍圖裡，曼菲斯可能會尋求交易他。據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim McMahon)的消息，火箭和獨行俠都表達了對這位2015年FMVP的興趣；另一位記者史皮爾斯則披露，得到聯盟兩大小前鋒雷納德和喬治助拳的快艇，也將目光放到「小AI」的身上。

快艇目前陣中的主將防守實力相當堅強，雷納德拿過2屆年度最佳防守球員，3度入選年度防守第一隊、2次進入年度防守第二隊；喬治是2屆年度防守第一隊、2屆年度防守第二隊；後衛比佛利(Patrick Beverley)則是2017年年度防守第一隊成員。若再加上手握3枚冠軍戒，曾被選為2014年年度防守第一隊的伊古達拉，快艇有望組成史上最強的防線。

不過快艇為了得到喬治已送出5枚首輪籤，是否願意為了生涯已進入尾聲的伊古達拉再付出「未來資產」，顯然是個大疑問。

▲雷納德。（圖／CFP）