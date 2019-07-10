熱火追「衛少」可能拉騎士當第三方　JR、洛夫恐成籌碼

▲衛斯布魯克可能前進邁阿密聯手巴特勒？。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火在自由市場開市首日，就迅速延攬明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)入隊，近來又傳出積極追求有意另覓新東家的雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)。熱火隨隊記者西爾萬德(Greg Sylvander)報導，騎士可能會成為這筆交易的第三方；去年才以1.2億美金續約的洛夫(Kevin Love)、瘋狂射手史密斯(JR Smith)則再次出現在交易流言當中。

雷霆在短短3天內就透過交易二當家喬治(Paul George)還有送走前鋒格蘭特(Jerami Grant)，收集了6枚首輪籤。為奧克拉荷馬效力了11季的衛斯布魯克也和總管普瑞斯提(Sam Presti)商討未來，不排除交易的可能性。「沃神」9日報導，熱火是「衛少」可能的落腳處，雙方互有意思。

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▲史密斯上季僅出賽11場。（圖／達志影像／美聯社）

邁阿密隨隊記者西爾萬德10日進一步指出，騎士可能成為熱火與雷霆進行交易時的第三方；「神經刀」史密斯的部分保障合約也可能成為交易的一部分。最近「裸上身」出現在大聯盟壘球名人賽的史密斯，去年11月底就宣布與騎士分手，但他拒絕被買斷，克里夫蘭又遲遲找不到願意接收這位33歲射手的交易對象，於是他整季僅出賽11場，場均6.7分寫下生涯新低。

另一個可能被騎士當成交易籌碼的球員，是去年夏天才以4年1.2億美金續留克里夫蘭的一哥洛夫，他去年開季打了4場就因左腳趾傷勢被迫長期缺戰，球隊也因此迅速改變了作戰策略，高層下達「培養年輕小將」的指令，進入了「擺爛重建」模式。

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）