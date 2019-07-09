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KD早預言雷納德不會聯手詹皇　喬治3月曾與可愛「祕密談話」

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▲湖人詹姆斯、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德最終沒有選擇聯手詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

當外界一面倒認為雷納德(Kawhi Leonard)將在暴龍與湖人之間二選一，他卻出人意料招攬雷霆二哥喬治(Paul George)一起登上快艇；值得一提的是，曾接到雷納德「招募電話」的杜蘭特(Kevin Durant)早在去年12月初受訪時，就直言「可愛」不會選擇與詹姆斯(LeBron James)聯手，「他們不需要另一個和自己一樣的隊友。」

湖人在得到明星長人戴維斯(Anthony Davis)助拳後，仍積極追求率領暴龍奪得首冠的雷納德，希望能組成夢幻的3巨頭；但紫金軍團最後卻成了最尷尬的輸家，甚至不知道快艇和暴龍都在嘗試追求喬治，以滿足「可愛」的要求。

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值得一提的是，在自由市場大門開啟前接到雷納德電話的杜蘭特，早在去年12月接受《Bleacher Report》訪問時，就提到「可愛」並不適合與詹姆斯一起打球，「雷納德享受掌握球權、控制進攻，用低位單打來決定比賽節奏，這是就是他打球的方式，很多年輕球員都在學習這種技術，他們不需要另一個和自己一樣的隊友。」

▲詹姆斯賽後擁抱雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

當時杜蘭特還提到，圍繞在詹姆斯身邊的媒體關注令人窒息，「我們是在這裡打球，但有時媒體關注的並不是籃球本身，所以我能夠理解為何沒人願意待在那種環境中，因為那有毒。」這點恐怕也不會是「可愛」所喜歡的。

美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)最近曾指出，雷納德是一位與眾不同的球員，並不喜歡鎂光燈，「如果他決定前往洛杉磯湖人，這對進入聯盟7、8年的他來說，將是一個完全陌生的領域。」

最終雷納德找來與他同樣出身洛杉磯，有意返鄉打球的喬治一起轉投快艇。事實上，兩人在今年3月就曾有過「祕密談話」，當時雷霆與暴龍3天內2度交手，喬治藉機和處境與他類似的雷納德交流。

喬治向暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)透露，他和雷納德分享自己離開效力了7季的溜馬，去到一支新球隊，還有恢復自由球員身分時是如何做決定，給了對方一些建議，但他對兩人的談話內容保密，「這是我們之間的祕密。」在兩人決定聯手後，當時他們的對話內容更讓人好奇。

▲湖人詹姆斯、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷納德喬治杜蘭特詹姆斯
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