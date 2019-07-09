羅素稱與KD互換東家只是驚奇之一　不怕被勇士交易期待聯手柯瑞

▲羅素。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

當勇士確定失去2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，他們迅速透過先簽後換挖來籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)，這位23歲控衛得到了4年1.17億美金的大約。對於自己與KD互換東家，羅素稱這只是今夏自由市場眾多驚奇之一。儘管不確定自己是否在灣區軍團的長期計畫當中，他坦然以對，並與多數球員一樣，期待著與金州一哥柯瑞(Stephen Curry)合作。

2015年榜眼羅素(D’Angelo Russell)曾被湖人寄予厚望，但2年前接任洛城總裁的魔術強森(Magic Johnson)質疑他的領導能力，於是將他交易到籃網。不過羅素上季在布魯克林打出生涯年，繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻，入圍年度最佳進步獎，還入選了全明星賽；他也是籃網今年重返季後賽的最大功臣。

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不過帶著籃網起飛的羅素因為杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)攜手降臨布魯克林被迫離隊，隨後就被勇士網羅。談到自己與KD互換東家，他直言這並不是今夏唯一的驚奇，「今年自由市場上有很多令人感到驚奇的事，我想這只是其中之一。」

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

羅素透露，他還未收到任何勇士是否想久留自己的「暗示」，但他坦然以對，「這就是一門生意，當你準備好久留一個地方，隔年可能情況就完全不同了。」他說，自己能理解這些生意層面的事，他無法預測未來，只能拭目以待。

勇士網羅這位23歲潛力控衛的原因之一，是期望他下季能頂替在總決賽G6遭逢左膝前十字韌帶撕裂的後場神射湯普森(Klay Thompson)，「浪花弟」恐怕要等到明年2月才有機會復出。不過湯普森受傷與否，並沒有影響羅素轉投灣區的決定，和聯盟多數的球員一樣，他十分渴望與2屆年度MVP，也是史上最偉大射手柯瑞當隊友。

「你有能夠投籃、運球和為他人製造機會的隊友，這是一個非常危險的雙人組合。」羅素非常期待能聯手「浪花兄弟」，為一支球風快速而敏捷的隊伍效力，「老實說，我非常興奮，我想這是一個很珍貴的機會，能夠邁向下一步，從這個曾取得成功的團隊身上學習，所以我非常興奮。」

▲杜蘭特。（圖／CFP）