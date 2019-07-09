厄文也在雷納德招攬名單上　魔術強森洩漏與可愛通話害了湖人

▲外媒爆料雷納德曾招攬厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在雷納德(Kawhi Leonard)攜手喬治(Paul George)前進快艇後，外界發現一向沉默的「可愛」，是比大家想像中更出色的「招募高手」。美國《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)進一步披露，除了喬治和杜蘭特(Kevin Durant)之外，「可愛」也曾邀請前綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)一起到快艇「組團」。

2屆FMVP雷納德上周做出出人意料的決定，他成功說服雷霆二哥喬治請求交易，並告訴快艇，只要他們能得到喬治，自己就會披上快艇戰袍。《洛杉磯時報》指出，一直以為自己領跑「可愛爭奪戰」的湖人，甚至不知道快艇和暴龍都在嘗試追求喬治，以滿足「可愛」的要求，成為最尷尬的輸家。

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從雷納德就讀聖地牙哥州立大學就與他熟識的記者卡特(Cris Carter)在節目上指出，湖人搶人失敗，「大嘴巴」的前任總裁魔術強森(Magic Johnson)絕對有責任，「湖人犯了很多錯，魔術強森洩漏了與雷納德會面的訊息就是個錯誤。雷納德不信任這支球隊，還有他們的管理階層，或是醫療團隊；雷納德讓整個聯盟更加平衡。」

▲雷納德拿下FMVP僅3周後就離隊。（圖／達志影像／美聯社）

美國《ESPN》資深記者洛歐則進一步披露，雷納德不只在自由市場開市前打給正在紐約養傷的杜蘭特，讓對方感到受寵若驚，他也聯絡了KD的「新隊友」厄文，不過他到底透過什麼方式，與厄文說了什麼不得而知。

最終杜蘭特和厄文照原定計畫一起轉投籃網，「可愛」則將目標轉移到喬治身上。當他忙著與湖人、快艇和暴龍3隊面談的同時，他也一面打電話和傳訊息給喬治，說服對方找方法離開雷霆。

與雷納德同樣來自洛城的喬治，2年前也曾傳出有意返鄉打球，如今有機會與2屆FMVP攜手回到家鄉效力，對他來說，絕對是難以抗拒的吸引力。與喬治熟識的消息來源說，「以一個沉默寡言的人來說，他(雷納德)是一位非常厲害的招募者。」

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）